La hermana de Wanda fue conquistada por el joven francés y un video se volvió viral en las últimas horas.

Zaira Nara se encuentra disfrutando del verano en Punta del Este, pero no está sola, ya que además de viajar con amigos, se encontró con Robert Strom, el polista de nacionalidad francesa que conquistó su corazón. Ambos fueron vistos en un vehículo días atrás y ahora salió a la luz un contundente video.

Si bien ella no confirmó nada en las redes sociales, las pruebas que se viralizaron hablan por sí solas. La hermana de Wanda Nara encontró nuevamente el amor luego de que se separó de Facundo Pieres.

Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, compartió el clip en su cuenta de Instagram: "Zaira Nara y Robert Strom de la mano saliendo de la fiesta de Año Nuevo en Punta. Si digo que son novios, son novios. ¿Así o más específico?".

Zaira Nara y Robert Strom juntos en Punta del Este Ya no se esconden: Zaira Nara y Robert Strom muy juntos en una fiesta en Uruguay En el programa de streaming del cual Zaira participa con el Pollo Álvarez, la modelo sostuvo que no estaba lista para iniciar una nueva historia de amor. Sin embargo, el video dejó en claro que la nueva historia de amor ya es un hecho, aunque ella no la quiere hacer pública por el momento.