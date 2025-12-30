Quién es y a qué se dedica Robert Strom, el supuesto novio multimillonario de Zaira Nara
En las últimas horas la foto de la hermana de Wanda con un joven francés se volvió viral.
Zaira Nara se encuentra disfrutando del verano en Punta del Este, pero por supuesto que no está sola. En medio de los rumores sobre un amorío con Bauleti, conocido streamer, se volvió viral una imagen con otro joven al que señalan como su nuevo novio.
La revista ¡Hola! Argentina captó a la hermana de Wanda Nara muy sonriente y relajada en José Ignacio junto a Robert Strom. Se trata de un polista de nacionalidad francesa con quien Zaira Nara estaría iniciando una relación amorosa.
Te Podría Interesar
Pero esto no es la parte más interesante de la historia, ya que el nexo entre ambos habría sido nada más ni nada menos que Martín Pepa, la flamante pareja de Carolina Pampita Ardohain y quien también está ligado al mundo del polo.
Zaira Nara tendría nuevo novio y se trata de un joven multimillonario
Robert Strom es soltero, millonario y polista profesional, tiene 4 de hándicap y juega para Sainte Mesme, la organización fundada por su abuelo, el aristócrata y empresario francés Robert Zellinger de Balkany, figura influyente del Viejo Continente y dueño de un importante imperio de centros comerciales.
Si bien se conoció esta imagen que se volvió viral en cuestión de minutos, ni Zaira Nara ni tampoco Robert Strom han blanqueado la supuesta relación. En las últimas semanas, la influencer fue relacionada nuevamente con su expareja, aunque lo desmintió.