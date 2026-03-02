Prisión preventiva para el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer desde un segundo piso

La causa que investiga la muerte de Rocío Alvarito , la joven de 26 años que discutió con su pareja, cayó desde un segundo piso y murió, continúa avanzando. Este lunes, el juez de La Plata , Pablo Rael, dictó la prisión preventiva para Marcos Ariel García, imputado por privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con abandono de persona seguido de muerte.

En la resolución a la cual accedió MDZ , el magistrado consideró que existen “indicios suficientes” para sostener que la joven intentó abandonar el inmueble, pero se encontró con un impedimento por parte del imputado. Por lo tanto, esa situación de encierro y desamparo la habría llevado a intentar huir colgándose del balcón.

Uno de los puntos centrales del fallo es la valoración de los testimonios de las vecinas Joana Anabel Sarmiento y Sandra Patricia Alarcón. Según surge de sus declaraciones incorporadas al expediente, Rocío habría manifestado su intención de irse del departamento : “ Yo me voy a ir ”. A lo que el imputado habría respondido: “ Vos te quedás acá ”.

El juez concluyó que “Marcos García no dejó salir a Rocío cuando esta quiso irse”, y consideró que ello se corresponde con los testimonios de ambas vecinas, quienes además relataron haber escuchado la discusión y luego observado a la joven colgada del balcón pidiendo ayuda.

La resolución también señala que, cuando las vecinas golpearon la puerta del departamento, en ningún momento se abrió ni se escuchó movimiento de llaves, pese a que el imputado luego sostuvo que salió a pedir auxilio.

Las llaves ocultas debajo del colchón

Otro elemento considerado determinante fue el hallazgo de un juego de llaves (correspondientes al ingreso al edificio y al departamento 2°F) debajo del colchón de la cama.

De acuerdo con la carpeta pericial y las imágenes incorporadas como evidencia, el magistrado sostuvo que existen indicios suficientes para concluir que ese juego de llaves fue colocado intencionalmente en ese lugar.

La resolución agrega que el imputado tenía otra llave en su poder, ya que pudo salir libremente por la puerta principal y descender hasta el departamento de las vecinas. Para el juez, ese dato refuerza la hipótesis de que Rocío no tenía libre disponibilidad para retirarse del inmueble.

El celular de la víctima en poder del imputado

La personal policial Laura Saya declaró que el dispositivo fue entregado por la madre del imputado. Según la testigo, cuando arribó al lugar, el departamento estaba preservado y todos se encontraban en planta baja, en el sector del ingreso al garaje.

A partir de ese dato, el magistrado concluyó que, si García bajó inmediatamente tras la caída y no volvió a ingresar al departamento, entonces tenía el celular de la víctima en su poder antes de que ella se colgara del balcón.

De allí surge la hipótesis de que el imputado retuvo el teléfono, impidiéndole comunicarse con terceros “frente al encierro que padecía”. El juez también ponderó que no existe elemento que determine que Rocío tuviera el celular consigo al momento de la caída, y que el dispositivo no presentaba daños compatibles con haber caído desde altura.

Las contradicciones en la declaración

Ante preguntas del fiscal y de su defensa, el imputado sostuvo que Rocío no manifestó querer irse del departamento. Sin embargo, testimonios de los vecinos indican lo contrario.

El juez también advierte momentos en los que los propios defensores señalaron contradicciones en el relato de su asistido durante la audiencia.

Asimismo, el imputado explicó el desorden en la habitación y el colchón removido diciendo que fue consecuencia de que Rocío “empezó a romper todo el departamento”.

El contexto de la relación

En el expediente también declaró Pilar Pezza, amiga de Rocío, quien describió una relación conflictiva, marcada por celos y discusiones vinculadas a publicaciones de contenido sexual en redes sociales. La testigo señaló un progresivo aislamiento de la joven respecto de su círculo de amistades.

El juez consideró que esas circunstancias ilustran “una relación de asimetría y disparidad de género” y contextualizan la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.

Riesgo procesal y rechazo de la excarcelación

La defensa solicitó la excarcelación al sostener que no existían riesgos procesales y que la prueba estaba prácticamente producida.

Sin embargo, el juez ponderó como indicio de entorpecimiento probatorio un informe que señala que llamados realizados desde el teléfono laboral del imputado fueron posteriormente eliminados. También valoró la retención del celular de la víctima y su entrega a través de la madre del acusado.

En ese contexto, entendió que se encuentran reunidos los requisitos del Código Procesal Penal para dictar la prisión preventiva y rechazó el pedido de libertad.