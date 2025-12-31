La hermana de Wanda Nara fue contundente con sus declaraciones tras una picante pregunta de Pampita.

En las últimas horas se volvieron virales unas fotos de Zaira Nara junto a Robert Strom, un polista de nacionalidad francesa con el que estaría comenzando una relación amorosa. Ambos fueron vistos en un vehículo mientras se encuentran disfrutando de la temporada de verano en Punta del Este.

Robert Strom es soltero, millonario y polista profesional, tiene 4 de hándicap y juega para Sainte Mesme, la organización fundada por su abuelo, el aristócrata y empresario francés Robert Zellinger de Balkany, figura influyente del Viejo Continente y dueño de un importante imperio de centros comerciales.

Si bien se conoció esta imagen que se volvió viral en cuestión de minutos, ni Zaira Nara ni tampoco Robert Strom han blanqueado la supuesta relación. En las últimas semanas, la modelo fue relacionada nuevamente con su expareja, aunque lo desmintió.

El fuerte comentario de Zaira Nara tras las fotos con Robert Strom El comentario sorpresivo de Zaira Nara tras las fotos virales con Robert Strom: "Todavía no..." Quien fue al hueso fue Carolina Pampita Ardohain con una picante pregunta: "Yo le quiero preguntar si ese corazón ya está listo para una relación seria". Ante esto, Zaira se sorprendió y fue contundente con su respuesta.