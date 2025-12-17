El novio de Pampita estaría involucrado en una traición: los celestinos de Zaira Nara y su novio millonario

Un especialista en espectáculos describió la trama que envuelve a la hermana de Wanda Nara y su acaudalado nuevo novio.

En medio de un escenario de castillos europeos y lujos, ha surgido una historia donde el amor y la traición parecen caminar de la mano, desplazando definitivamente las esperanzas de reconciliación de Facundo Pieres y Zaira Nara.

Según los datos aportados por el periodista Gustavo Méndez, la actual relación de la modelo con un heredero multimillonario no habría sido una coincidencia, sino el resultado de un plan orquestado por personas de su confianza. La indignación radica en que los facilitadores de este vínculo eran amigos íntimos del exnovio de la conductora, quien se sentiría profundamente defraudado por su círculo cercano.

La inesperada conexión entre Zaira Nara y Robert Strom en Europa La figura que ha capturado la atención de la prensa internacional es Robert Strom, un aristócrata francés de 37 años que combina su pasión por el polo con la gestión de una fortuna incalculable. Con una vida que transcurre entre las exclusivas playas de Palm Beach y residencias históricas en Francia, el magnate parece haber encontrado en la argentina la compañía ideal para sus días en el viejo continente.

image El millonario Robert Strom, nuevo novio de Zaira Nara. Foto: captura de pantalla PLTV Sin embargo, el origen de este romance tiene un sabor amargo para el polista. Méndez fue contundente al describir la situación: “La traición de Martín Pepa, que fue celestino junto con Pampita para que Zaira Nara conozca a Robert Strom, que es un archimillonario. En estos momentos Zaira está en Europa con él paseando con él, fue al castillo de la familia, la traición, y Facundo Pieres está muy destruido, porque quien le presentó a James Packer, el multimillonario para el que trabaja el novio de Pampita y le dio laburo fue Facundo Pieres”.

El dolor de Facundo Pieres ante la jugada de su círculo íntimo El entramado se vuelve aún más complejo al analizar los vínculos cruzados en el deporte de los reyes. La hermana de Strom está casada con un amigo muy cercano a Pieres, lo que hace que el golpe sea doblemente doloroso por la proximidad de todos los involucrados. Lo que comenzó como una red de contactos profesionales terminó convirtiéndose, para muchos, en una jugada inesperada que dejó fuera de juego al polista argentino.