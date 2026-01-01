Año Nuevo en el cine: estas son las dos películas que estrenan hoy en las pantallas grandes

Las épocas festivas traen alegría para todos y los fanáticos del cine no se quedan atrás. Estas son las películas que se estrenan hoy en el cine.

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

Por un lado, llega el esperado regreso animado con Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, una aventura ideal para disfrutar en familia que trae de vuelta toda la locura de Fondo de Bikini. En la vereda opuesta, el género dramático pisa fuerte con el estreno de La empleada, una cinta que ya viene generando una enorme expectativa por su potente narrativa y sus actuaciones de primer nivel.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados bob esponja pelicula Sinopsis: Desesperado por demostrar que es un tío grande, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. Así comienza una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más remotas del océano, donde ninguna esponja ha llegado jamás.

Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Ellen Tamaki, Megan Ferguson, Brian D. Cohen, Indiana Elle, Amanda Joy Erickson, Maury Ginsberg

Duración: 132 minutos