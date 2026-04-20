El look transparente de Anne Hathaway que causó sensación en Nueva York

No te pierdas todos los detalles del look de Anne Hathaway en la premiere de "Mother Mary" en Nueva York.

Durante la premiere de "Mother Mary" en Nueva York, y en medio del ruido mediático que generó el estreno de "El diablo viste a la moda 2", Anne Hathaway encontró su propio foco con un proyecto que implicó una transformación en cuanto al estilismo.

Para la ocasión, la actriz apostó por un look de alta costura que se alejó de lo previsible y se metió de lleno en una narrativa más experimental, donde la transparencia fue el recurso principal para construir una imagen etérea y sofisticada.

El vestido, firmado por Lever Couture, estuvo confeccionado con tiras de malla translúcidas que generaron un efecto visual casi flotante. El diseño jugó con las capas y permitió que el movimiento fuera parte esencial de la prenda.

Para acompañar el vestido, Anne eligió unos stilettos metálicos de Christian Louboutin y, en cuanto a las joyas, lució unas de Bulgari, con diamantes y esmeraldas. El beauty look acompañó con un maquillaje natural, mientras que el pelo suelto terminó de cerrar el estilismo.