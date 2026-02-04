Baja en Otro Día Perdido: afirman que Mario Pergolini pierde a una figura clave en la previa del debut

El programa de El Trece volverá muy pronto y se confirmó una dura noticia que tiene a uno de los integrantes como protagonista.

Mario Pergolini pudo conquistar nuevamente al público en su vuelta a la televisión con Otro Día Perdido. El formato fue uno de los ciclos más vistos de El Trece y en las últimas horas se confirmó una dura noticia que tiene a una figura del programa como protagonista.

El equipo que inició esta aventura estuvo compuesto por el conductor, por Agustín "Rada" Aristarán y por la humorista Laila Roth. Se estima que Otro Día Perdido vuelva en las próximas semanas y ya hay una primera baja.

Se trata de Laila Roth, quien, según la cuenta de X (antes Twitter) Teleavisador, que comparte las novedades de la televisión, no formará parte de la nueva temporada. A su vez confirmaron que Evelyn Botto será quien ocupe su lugar.

Fuerte cambio en el programa de Mario Pergolini Pergolini Mario Pergolini con nuevo equipo. Foto: X / @teleavisador. "Evelyn Botto se suma a Otro Día Perdido en lugar de Laila Roth, que no sigue en esta temporada. El programa de Pergolini vuelve a fines de marzo en El Trece", expresaron desde la cuenta.