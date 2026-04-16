Las tres plantas de interior que viven en el agua y purifican el aire

Tener plantas en el interior del hogar puede ser muy sencillo, incluso hay especies que viven muy bien en el agua y además tienen la capacidad de purificar el aire que se respira en casa. Los expertos en jardinería las recomiendan.

No es necesario usar macetas para integrar la naturaleza al interior del hogar. La tendencia a cultivar en agua, conocida como hidroponía , está ganando terreno por su bajo mantenimiento y su estética minimalista. Además, algunas especies renuevan el oxígeno aportando bienestar.

Optar por recipientes de vidrio y agua en lugar de tierra ofrece beneficios prácticos porque se eliminan los derrames de tierra y riesgo de plagas en el suelo, el frasco transparente permite observar el crecimiento de la planta y se requiere de un mínimo mantenimiento.

Una de las especies infalibles es el filodendro . La planta es resistente y se destaca por sus hojas que tienen un color verde intenso. Es una gran purificadora del aire en interiores. Se propaga con facilidad mediante esquejes. Alcanza con sumergir un tallo para que desarrolle raíces.

La otra opción es el lazo de amor, conocida como cinta. Tiene una gran facilidad para desprender sus “hijos” y elimina fácilmente los contaminantes del ambiente. Los brotes pequeños que cuelgan de la planta madre pueden ir directamente a un vaso con agua, donde crecerán sin problemas con luz indirecta.

La tercera alternativa es el coleo que ofrece una explosión de colores en sus hojas. Aporta originalidad y vitalidad cromática a cualquier rincón. La planta crece rápidamente. Es fundamental renovar el agua con frecuencia para mantener sus colores brillantes.

Para que estas plantas prosperen en agua durante mucho tiempo, hay que renovar el líquido una vez por semana y buscar lugares con buena iluminación evitando el sol directo porque puede quemar las hojas.