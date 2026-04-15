Sorprendente: el método casero con aluminio para cuidar tu limonero

El mundo de la jardinería es muy versátil y hay muchas opciones caseras para mantener las plantas saludables. En el caso del limonero, los expertos recomiendan colocar papel de aluminio en la maceta.

A veces cuesta mantener al limonero libre de plagas. Hay una técnica casera y económica que viene ganando popularidad entre los aficionados a la jardinería : se rodea el borde de la maceta con papel de aluminio .

A diferencia de los insecticidas industriales, el papel de aluminio actúa como una barrera física y visual que no daña el ambiente ni la planta. Entre sus beneficios se encuentra que se transforma en un repelente visual para las plagas porque el brillo intenso del aluminio bajo el sol los encandila y los desorienta.

Por otro lado, al cubrir parcialmente la superficie se ayuda a que el agua de riego no se evapore tan rápido, algo vital durante los meses de verano o en zonas muy expuestas al sol.

Asimismo, el rebote de luz solar hacia las partes bajas de la copa favorece que las ramas inferiores reciban una dosis extra de energía para su crecimiento.

Para poder realizar el truco se corta una tira de papel de aluminio bien ancha para cubrir el borde superior de la maceta. Rodear el contorno y asegurarlo para que el viento no lo vuele. Debe quedar firme pero sin bloquear el drenaje ni que cubra la totalidad de la tierra.