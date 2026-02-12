Lilia Lemoine se burló de la protesta de Nancy Pazos y la periodista le hizo una propuesta indecente: "Cuando te vea..."

La diputada se río de la manifestación de Pazos en el Congreso y la comunicadora le dio una respuesta que nadie se esperaba.

Lilia Lemoine se burló de la protesta de Nancy Pazos y la periodista le hizo una picante propuesta.

Nancy Pazos protagonizó una llamativa protesta frente al Congreso de la Nación Argentina al encadenarse y amordazarse como forma de rechazo a la reforma laboral. La periodista realizó la intervención pública para expresar su postura crítica ante el proyecto, en una acción simbólica que rápidamente generó repercusión política y mediática.

Periodistas y políticos se burlaron de la comunicadora a través de las redes sociales, y compartieron imágenes y videos de Pazos con comentarios irónicos sobre la escena en el Congreso.

Así fue la protesta de Nancy Pazos en el Congreso de la Nación Argentina en rechazo a la reforma laboral Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso mientras se debate la reforma laboral Uno de ellos fue Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, quien desde su cuenta de X expresó: "El nivel de delirio es astronómico. Fin".

Por su parte, Lilia Lemoine también reaccionó en redes sociales. La diputada compartió en su cuenta el posteo de Adorni y escribió junto a él: "JAJAJAJAJAJA LA PERFO DE NANCY. Ahora salgo a ver si la veo en vivo...".