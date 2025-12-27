Presenta:

Navidad en familia: el emotivo regreso de Martín Ortega tras su internación por adicciones

Luego de un semestre bajo tratamiento, el hijo de Palito Ortega celebró las fiestas en un ambiente de contención y bajo perfil.

Martín Ortega volvió a compartir mesa con su familia. / @petitjota

El clan de Palito Ortega y Evangelina Salazar vivió una Nochebuena cargada de emoción y simbolismo. Tras seis meses de una internación enfocada en su rehabilitación por adicciones, Martín Ortega reapareció públicamente para celebrar la Navidad rodeado de sus afectos.

Martín Ortega volvió a sonreír junto a sus padres y hermanos tras completar su tratamiento de seis meses.

Esta integración al tradicional festejo familiar representa un cierre esperanzador para un proceso que comenzó en junio, cuando el productor decidió, por voluntad propia, dar el paso hacia su recuperación al extender su tratamiento dos meses más de lo previsto para consolidar su bienestar.

Martín Ortega y el apoyo del clan en su primera aparición festiva

La velada se caracterizó por una estética impecable en blanco y negro, donde la elegancia y el afecto fueron protagonistas. Julieta Ortega ofició de portavoz de esta alegría compartida, publicando en sus redes un carrusel de imágenes para sus miles de seguidores. Bajo el mensaje “Feliz navidad, de mi familia la de todos ustedes”, la actriz dejó ver la cercanía entre los hermanos y la calidez de sus padres.

Valentina Zenere participó del festejo del clan Ortega y se mostró muy compinche con la madre de Sebastián.

Una de las postales más comentadas fue la de Evangelina Salazar junto a su nieto Dante, en un tierno abrazo mientras se disponían a compartir el clásico pan dulce.

El camino de Martín hacia esta Navidad tuvo un preámbulo alentador hace doce días, cuando asistió al cumpleaños al aire libre de su hermana Rosario. Según trascendió, esta etapa de sanación fue distinta a intentos previos: “Esta fue la primera vez que, según me contaron, ‘abre la puerta’ y dice ‘sí, estoy para hacer un tratamiento’”.

Julieta Ortega fue la encargada de mostrar la intimidad de la Nochebuena familiar en sus redes sociales.

La mesa navideña también reflejó la expansión del núcleo familiar con la presencia de nuevas figuras. Valentina Zenere, actual pareja de Sebastián Ortega, se integró perfectamente al grupo, compartiendo charlas de sillón con Evangelina Salazar. También estuvo presente Benito Noble, hijo de Julieta, reforzando ese vínculo intergeneracional que es marca registrada de los Ortega.

El clan Ortega pasó una excelente noche de Navidad.

Este reencuentro no fue solo una cena festiva, sino el testimonio de una familia que eligió acompañar en silencio y con discreción un proceso complejo. La imagen de Martín sonriente junto a Palito y sus hermanas simboliza la posibilidad de los nuevos comienzos y el valor del sostén emocional.

