A mediados de abril salió a la luz que Martín , el hijo con perfil más bajo de Palito Ortega y Evangelina Salazar , había sido internado en una clínica de salud mental. En ese momento, su hermana Julieta Ortega fue la única en referirse públicamente al tema y llevó tranquilidad al asegurar que su hermano estaba acompañado y en proceso de recuperación.

Cuatro meses después, fue el propio Palito quien decidió romper el silencio y contar cómo atraviesa la familia este difícil momento.

Palito Ortega habló sobre la salud de su hijo Martín a cuatro meses de su internación: "Es la vida y no..."

En diálogo con Infama, el cantante destacó la fortaleza con la que acompañan a Martín : “Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones siempre con el mismo amor”, expresó.

Con serenidad, Palito aseguró que su hijo muestra avances: “A mi hijo lo veo muy bien y, por momentos, está en casa”. El artista también remarcó las cualidades de Martín y la importancia de la contención familiar:

“Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda y uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto”.

Evangelina Salazar y Martín Ortega 2.jpg Evangelina Salazar y Martín Ortega. Créditos: Archivo MDZ

Palito estuvo acompañado durante la entrevista por su colega y amigo Juan Alberto Mateyko, quien fue testigo de la entereza con la que el músico enfrenta la situación.

En los primeros meses tras la internación, Julieta Ortega había dado detalles sobre cómo estaba su hermano: “Él tiene mucha gente que lo quiere, pero en el último tiempo no los veía tanto porque la gente que vale la pena se va, incluso la familia. Ahora todo es tranquilidad y cruzar los dedos para que se cure”.