Yanina Latorre reveló quién la reemplazará en la conducción de SQP y despidió a un panelista que poco aportó al programa
Antes de empezar sus vacaciones, la conductora anticipó quién ocupará su lugar al frente de Sálvese quien pueda en enero. Además, saludó a un integrante del panel que no será parte del equipo en 2026.
Este viernes, Yanina Latorre comenzó su programa Sálvese quien pueda (América) anunciando quién será la encargada de reemplazarla en la conducción durante sus vacaciones en enero. Además, la anfitriona reveló que uno de sus panelistas no será parte del ciclo durante la temporada 2026.
"Mi último programa antes de las vacaciones, a partir del lunes va a estar Sabrina Rojas conduciendo", detalló Latorre sobre quién encabezará SQP durante el próximo mes. Acto seguido, la figura de canal América comentó: "Y también quiero anunciar que hoy es el último día de Lizardo Ponce. No puede seguir, el año que viene tiene mucho viaje, mucho compromiso, la gira de Tini, prioridades que no soy yo básicamente. Esto que nunca se dijo, 'da un paso al costado'".
Ni bien anunció la salida del panelista que poco aportó al lucimiento de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre disparó: "Ya tiene reemplazo, que voy a pensar si lo cuento o no". Tras el desconcierto de los restantes panelistas, Lizardo Ponce deslizó: "No me dejás ni despedirme que ya hay otro".
"¿Quién te gustaría que te reemplace?", le consultó la conductora al integrante de SQP que no será de la partida en 2026. "Soy irremplazable, pero si lo pienso, La Tía Sebi", respondió Ponce en alusión al alter ego de Sebastián Manzoni, el streamer que es furor en las redes sociales con sus contenidos sobre chimentos y celebridades.
"No es La Tía Sebi, ¿qué querés, un streamer por otro streamer? La Tía Sebi va a faltar por el streaming, se va a ir a lo de Tini. Yo necesito gente que no sea fan de Tini básicamente", aclaró Yanina Latorre. "¿Me podés decir a mí quién es?", reclamó intrigado Lizardo Ponce.
Entonces, la líder de Sálvese quien pueda concluyó el tema diciendo que todavía no puede contar quién será el nuevo panelista del programa, pero anticipó que "es alguien groso". Entre risas sarcásticas, Latorre ironizó sobre las escuetas novedades que aportó Ponce: "Se va uno tan groso que trajo tantas primicias".
Extendiendo sus manos en señal de saludo, Yanina Latorre le dijo a su compañero: "Bueno, es tu último programa, me gustó compartir con vos. No tenemos homenaje". En tanto que entre carcajadas, la conducotra sumó: "Mirá lo que me dice la producción 'tratamos de hacerte un tape, pero como fue más lo que faltaste que lo que viniste...". Por su parte, Lizardo Ponce enfatizó: "Me costó irme, la verdad que lo voy a decir, porque la paso muy bien aquí".