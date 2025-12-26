Yanina Latorre reveló quién la reemplazará en la conducción de SQP y despidió a un panelista que poco aportó al programa

Antes de empezar sus vacaciones, la conductora anticipó quién ocupará su lugar al frente de Sálvese quien pueda en enero. Además, saludó a un integrante del panel que no será parte del equipo en 2026.

Yanina Latorre anunció que uno de sus panelistas no seguirá en Sálvese quien pueda. Foto: captura de video América.

Este viernes, Yanina Latorre comenzó su programa Sálvese quien pueda (América) anunciando quién será la encargada de reemplazarla en la conducción durante sus vacaciones en enero. Además, la anfitriona reveló que uno de sus panelistas no será parte del ciclo durante la temporada 2026.

"Mi último programa antes de las vacaciones, a partir del lunes va a estar Sabrina Rojas conduciendo", detalló Latorre sobre quién encabezará SQP durante el próximo mes. Acto seguido, la figura de canal América comentó: "Y también quiero anunciar que hoy es el último día de Lizardo Ponce. No puede seguir, el año que viene tiene mucho viaje, mucho compromiso, la gira de Tini, prioridades que no soy yo básicamente. Esto que nunca se dijo, 'da un paso al costado'".

Ni bien anunció la salida del panelista que poco aportó al lucimiento de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre disparó: "Ya tiene reemplazo, que voy a pensar si lo cuento o no". Tras el desconcierto de los restantes panelistas, Lizardo Ponce deslizó: "No me dejás ni despedirme que ya hay otro".

Yanina Latorre contó quién la cubrirá en enero en la conducción de Sálvese quien pueda, y cuál es el panelista que no seguirá en el programa Yanina Latorre despidió a uno de sus panelistas de Sálvese quien pueda "¿Quién te gustaría que te reemplace?", le consultó la conductora al integrante de SQP que no será de la partida en 2026. "Soy irremplazable, pero si lo pienso, La Tía Sebi", respondió Ponce en alusión al alter ego de Sebastián Manzoni, el streamer que es furor en las redes sociales con sus contenidos sobre chimentos y celebridades.

"No es La Tía Sebi, ¿qué querés, un streamer por otro streamer? La Tía Sebi va a faltar por el streaming, se va a ir a lo de Tini. Yo necesito gente que no sea fan de Tini básicamente", aclaró Yanina Latorre. "¿Me podés decir a mí quién es?", reclamó intrigado Lizardo Ponce.