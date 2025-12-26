Duro descargo de los guías del volcán Lanín tras el caso de Christian Petersen: "Tu vida no vale una selfie"

Los especialistas lamentaron que una situación de salud ligada a las adicciones se convierta en "chisme" y llamaron a respetar los límites del cuerpo con base en el caso de Christian Petersen.

Roberto "Ro" Catalá, vocero de los guías, pidió dejar de tratar el caso Petersen como un espectáculo. / Archivo MDZ

El dramático episodio que mantiene en vilo al país por la salud de Christian Petersen tomó un giro inesperado. Tras la descompensación del chef en el volcán Lanín, un grupo de expertos en alta montaña decidió romper el silencio para aportar una visión cruda y necesaria sobre lo ocurrido.

Guías del Lanin lanzaron una dura crítica tras el caso de Petersen. Los profesionales de Mirá cómo lo hago, prestadores habilitados de Neuquén y Cipolletti, utilizaron sus plataformas para despojar al caso del tinte mediático y transformarlo en una severa advertencia sobre los peligros de la naturaleza extrema.

La montaña no es un escenario: los guías sobre el caso Christian Petersen A través de un extenso video, Roberto Catalá fue tajante al analizar el colapso de Petersen. Para el alpinista, lo sucedido no fue una cuestión de azar, sino una consecuencia de la falta de proceso. "El caso Petersen no es un chisme. No es espectáculo. Es una alarma", arrancó Catalá, subrayando que la montaña no distingue celebridades ni negocia con el ego.

mira-como-lo-hago El grupo "Mirá cómo lo hago" advirtió sobre los riesgos de subir al Lanín sin la preparación física necesaria. Captura de Instagram Desde Mirá cómo lo hago fueron contundentes al criticar la tendencia actual de priorizar la imagen por sobre la seguridad. "Hoy hay gente que va a la montaña no a entrenar... va a buscar una foto, una selfie, una historia", explicaron. Según su mirada profesional, el incidente de Christian Petersen desnuda una realidad incómoda: el deseo de alcanzar la cima sin el entrenamiento adecuado, poniendo en riesgo no solo al protagonista, sino a todo el equipo de rescate y salud.

Continúa la polémica por la administración del parque nacional donde se ubica el volcán Lanín El volcán Lanín, un entorno imponente que no perdona la falta de aclimatación ni la soberbia. Archivo MDZ El grupo también se refirió a la delicada situación personal que atraviesa el cocinero, pidiendo prudencia y respeto por su intimidad. "Lamentamos profundamente que una situación de salud tan delicada —y personal— haya quedado expuesta públicamente, más aún cuando se trata de una enfermedad como la adicción", expresaron con pesar.