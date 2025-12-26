Duro descargo de los guías del volcán Lanín tras el caso de Christian Petersen: "Tu vida no vale una selfie"
Los especialistas lamentaron que una situación de salud ligada a las adicciones se convierta en "chisme" y llamaron a respetar los límites del cuerpo con base en el caso de Christian Petersen.
El dramático episodio que mantiene en vilo al país por la salud de Christian Petersen tomó un giro inesperado. Tras la descompensación del chef en el volcán Lanín, un grupo de expertos en alta montaña decidió romper el silencio para aportar una visión cruda y necesaria sobre lo ocurrido.
Los profesionales de Mirá cómo lo hago, prestadores habilitados de Neuquén y Cipolletti, utilizaron sus plataformas para despojar al caso del tinte mediático y transformarlo en una severa advertencia sobre los peligros de la naturaleza extrema.
Te Podría Interesar
La montaña no es un escenario: los guías sobre el caso Christian Petersen
A través de un extenso video, Roberto Catalá fue tajante al analizar el colapso de Petersen. Para el alpinista, lo sucedido no fue una cuestión de azar, sino una consecuencia de la falta de proceso. "El caso Petersen no es un chisme. No es espectáculo. Es una alarma", arrancó Catalá, subrayando que la montaña no distingue celebridades ni negocia con el ego.
Desde Mirá cómo lo hago fueron contundentes al criticar la tendencia actual de priorizar la imagen por sobre la seguridad. "Hoy hay gente que va a la montaña no a entrenar... va a buscar una foto, una selfie, una historia", explicaron. Según su mirada profesional, el incidente de Christian Petersen desnuda una realidad incómoda: el deseo de alcanzar la cima sin el entrenamiento adecuado, poniendo en riesgo no solo al protagonista, sino a todo el equipo de rescate y salud.
El grupo también se refirió a la delicada situación personal que atraviesa el cocinero, pidiendo prudencia y respeto por su intimidad. "Lamentamos profundamente que una situación de salud tan delicada —y personal— haya quedado expuesta públicamente, más aún cuando se trata de una enfermedad como la adicción", expresaron con pesar.
Finalmente, Catalá lanzó un llamado a la conciencia para todos aquellos que planean expediciones similares. Con un mensaje que busca frenar la "épica vacía" del streaming, recordó que el verdadero éxito no es la cumbre, sino el retorno seguro. "Tu vida no vale una selfie. Ni la de quienes salen a buscarte vale una selfie. Frená como corresponde, y respetá", exclamó el guía.