Preocupación por Christian Petersen: el dato sobre su salud que encendió nuevamente las alarmas

El periodista Sebastián Ciuffolotti compartió una nueva información sobre el estado del chef.

Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes luego de sufrir una falla multiorgánica, según lo expresado en el único parte médico que emitieron desde el Ministerio de Salud de Neuquén. Desde ese momento todo es total hermetismo por parte de la familia y no se sabe mucho sobre su estado.

En los últimos días confirmaron que el chef había despertado y ya no necesitaba de la asistencia mecánica respiratoria. Sin embargo, el periodista Sebastián Ciuffolotti confirmó una fuerte información que encendió las alarmas sobre la salud del cocinero.

En el programa de Carlos Monti, el comunicador subrayó que "recordemos que tuvo una falla multiorgánica, esto significa que muchos órganos vitales no están trabajando como deberían, no así los pulmones, y por ese motivo fue extubado", comenzó contando.

Luego, agregó: "La novedad y todo extraoficial es que Christian está desorientado y no está ubicado en tiempo y espacio. Le está costando estar atento a la realidad, esta es una de las cuestiones". También destacó que "se hace difícil trabajar sin un parte oficial".