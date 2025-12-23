Conmoción por Christian Petersen: revelaron que el chef se emocionó hasta las lágrimas al recuperar el conocimiento

Los últimos datos respecto a la salud del reconocido chef, Christian Petersen, aseguraron que tuvo un leve despertar lleno de emociones.

El panorama sobre la salud de Christian Petersen comienza a mostrar señales de alivio, aunque la sensibilidad está a flor de piel. Luego de varios días de extrema incertidumbre en la Patagonia, trascendió un detalle conmovedor que marca un punto de inflexión en su recuperación.

El despertar de Christian Petersen: llanto y desconexión del respirador El emocionante relato sobre el despertar de Christian Petersen. Según informó la periodista Fernanda Iglesias en el ciclo Tarde o Temprano, el jurado televisivo recuperó el conocimiento tras los momentos más críticos de su internación, protagonizando una escena cargada de sentimientos.

petersen christian (1) Christian Petersen ya respira por sus propios medios tras una semana crítica en terapia intensiva. Archivo MDZ “Le sacaron el respirador artificial, pero sigue internado en San Martín de los Andes. Creo que tuvo un despertar y que lloró. Estaba bastante conmovido”, detalló la panelista y, de esta manera, brindó una luz de esperanza para sus seguidores. Este avance clínico en el Hospital Carrillo resulta vital tras el diagnóstico de falla multiorgánica que lo mantuvo en vilo.

El hecho de que el chef haya podido manifestar sus emociones al recobrar la conciencia sugiere una respuesta neurológica positiva ante el tratamiento intensivo que recibe en el sur.

petersen christian "Estaba conmovido": los detalles del despertar del jurado de TV que emocionaron a todo el ambiente artístico. Archivo MDZ La pesadilla comenzó el pasado 12 de diciembre, cuando una travesía de placer en el volcán Lanín se transformó en una emergencia nacional. Christian Petersen debió ser evacuado de urgencia, pasando primero por el Hospital de Junín de los Andes antes de su derivación al centro de mayor complejidad donde se encuentra hoy.