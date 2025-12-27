La mejor película del 2026 estrenó su tráiler: así será La Odisea de Christopher Nolan

El director de "Oppenheimer", Christopher Nolan apuesta a lo grande con la primera adaptación masiva del poema de Homero. Con Tom Holland, Matt Damon y más.

El universo cinematográfico se rinde una vez más ante el genio de Christopher Nolan. Tras elevar la vara con hitos como Interestelar y la reciente Oppenheimer, el director no se tomó respiro y ya puso en marcha su maquinaria creativa.

La odisea - tráiler oficial Su nueva apuesta, titulada La Odisea, acaba de lanzar un tráiler impactante que ya batea récords de visualizaciones. Este film, que cuenta con una inversión descomunal que ronda los 250 millones de dólares, busca marcar un hito en la historia del cine de alta calidad.

Elenco galáctico en "La Odisea": Matt Damon, Zendaya y Anne Hathaway bajo la lupa de Nolan la odisea pelicula (2) Para esta ambiciosa película, el realizador volvió a convocar a un seleccionado de estrellas que quita el aliento. Matt Damon será el encargado de ponerse en la piel de Odiseo, mientras que Tom Holland interpretará a Telémaco. El reparto femenino no se queda atrás, con Anne Hathaway como la fiel Penélope, Zendaya encarnando a la diosa Atenea y Charlize Theron como la mística Circe. Completan esta nómina de lujo Robert Pattinson como el antagonista Antínoo y Lupita Nyong'o, cuyo rol aún se mantiene bajo estricto secreto.

la odisea pelicula (1) Lo que hace de este lanzamiento un evento sin precedentes es que se trata de la primera adaptación a gran escala del poema épico de Homero. Nolan, quien comenzó su camino con la disruptiva Following, demuestra que su amor por el cine trasciende los géneros, llevando la producción a un nivel donde cada detalle técnico brilla con luz propia.