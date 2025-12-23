Netflix le dice adiós a una película de terror que fue furor en el mundo y solo quedan 4 días para verla

Inspirada en una historia de los 80, la película provoca escalofríos con una criatura asesina y solo niños pueden hacerle frente.

Un clásico del terror se despide de Netflix. La película tiene una base de fans potente y significó un antes y un después en la historia del cine. Por lo general, las películas de este género tienen efectos y tramas sencillas, pero esto no ocurrió con IT, protagonizada por un payaso tenebroso.

La película surgió a partir de una novela de Stephen King. La historia contaba con una serie estrenada en los 90 con Tim Curry, sin embargo, la nueva tecnología tenía más para ofrecer y Cary Fukunaga, Chase Palmer y Gary Dauberman crearon un guión para la pantalla grande que significó un gran éxito.

_98032362_mediaitem98014584.jpg La película que batió récords en el cine. Archivo. La película narra la historia de un grupo de niños del pueblo de Derry, Maine, conocidos como el “Club de los Perdedores”, que son aterrorizados por una entidad maligna disfrazada de payaso que se alimenta del miedo y despierta cada 27 años para asesinar niños.

Poco a poco, descubren todos los crímenes que fueron cometidos por la entidad maligna, pero eso no les impide llegar hasta Pennywise (el payaso) para combatirlo y terminar con su reino de terror en Derry.

El tráiler de IT Embed - IT Bienvenidos A Derry - Tráiler Oficial Datos curiosos de esta película Nada en este film es al azar. El número 27 es crucial ya que es el ciclo en el que el payaso reaparece, la película se estrenó 27 años después de la serie original y al momento de filmar Bill Skarsgård, quien da vida a Pennywise en las producciones recientes, tenía 27 años.