El carísimo vestido que usó la China Suárez para Nochebuena: los detalles y el millonario costo

La China Suárez deslumbró con un diseño australiano de seda valuado en miles de euros tras la polémica por sus gastos millonarios.

La China Suárez y Mauro Icardi consolidaron su presente sentimental celebrando por segundo año consecutivo las fiestas en Buenos Aires. El escenario elegido fue "la casa de los sueños", la imponente propiedad que comparten en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta. Allí, entre una decoración de revista y un pino repleto de obsequios, la modelo deslumbró con un vestido valuado en miles de euros. Todos los detalles aquí.

vestido china suarez Así lució la modelo para Nochebuena. @sangrejaponesa Moda y exclusividad: el impactante precio del vestido que lució la China Suárez vestido china suarez 2 El diseño Rebellion en seda y escote corazón fue la pieza estrella del look navideño de la artista. @sangrejaponesa A pesar de que en los días previos la artista estuvo en el ojo de la tormenta por una compra exorbitante en la Avenida Santa Fe, lo cierto es que para la gran cena no utilizó ninguna prenda de origen nacional. La China optó por la sofisticación internacional de la marca australiana Zimmerman, luciendo el modelo Rebellion. Se trata de un vestido de seda con escote corazón, breteles anudados y una falda cargada de volados desflecados que le dieron un toque romántico y chic a la velada.

vestido china El vestido de la firma Zimmerman que utilizó la actriz tiene un valor de mercado cercano a los 5 millones de pesos. @sangrejaponesa El costo de la prenda elegida no pasó desapercibido para los seguidores de la moda: en la web oficial de la firma, el vestido figura a un precio de 2950 euros, cifra que en la conversión local alcanza aproximadamente los 5 millones de pesos. Para equilibrar el outfit, la China Suárez se inclinó por el calzado de un viejo conocido, utilizando unas sandalias clásicas en tono nude de Ricky Sarkany.