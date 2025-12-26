¿Hubo tregua? El gesto entre las hijas de Wanda Nara y la China Suárez en su primera Navidad juntos
Pese al bajo perfil en las fotos grupales, un "match" de estilo entre las hijas mayores de Wanda Nara y la China Suárez echó por tierra los rumores de mala onda.
La "casa de los sueños" en Buenos Aires fue el escenario de un encuentro histórico: la China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primera Nochebuena juntos en el país. A través de sus redes sociales, la actriz y el futbolista compartieron postales de una velada cargada de lujo, risas y una decoración imponente, pero un detalle en el vestuario de las nenas terminó llevándose todas las miradas de los especialistas en chimentos.
El mensaje oculto detrás de los vestidos de Rufina y Francesca
La China fue la encargada de abrir el juego en Instagram, mostrándose radiante junto al árbol navideño con Rufina, Magnolia y Amancio. Minutos después, Icardi se sumó al carrete digital con fotos muy sonrientes junto a Francesca e Isabella, además de varias capturas románticas con la actriz. Aunque los adultos evitaron posar públicamente con los hijos del otro, el lenguaje no verbal de la moda habló por ellos: las hijas mayores de ambos aparecieron con un outfit prácticamente idéntico.
Te Podría Interesar
La coincidencia fue total: tanto Rufina (hija de Cabré) como Francesca (hija de Wanda) lucieron el mismo diseño de vestido, complementado con botas negras. La única variante estuvo en el calzado, ya que la primogénita de Suárez optó por un estilo texano, mientras que la mayor de Icardi prefirió unas de punta cuadrada.
Este detalle cobra un peso mediático explosivo si se recuerdan las filosas declaraciones que Wanda Nara lanzó durante el año. La conductora de MasterChef había asegurado tajantemente que sus hijas no tenían una buena relación con los herederos de la actriz. Sin embargo, este "guiño" de vestimenta parece indicar todo lo contrario: una complicidad entre las niñas que las transformó en las protagonistas inesperadas de la noche, desafiando el relato de la empresaria.