¿Hubo tregua? El gesto entre las hijas de Wanda Nara y la China Suárez en su primera Navidad juntos

Pese al bajo perfil en las fotos grupales, un "match" de estilo entre las hijas mayores de Wanda Nara y la China Suárez echó por tierra los rumores de mala onda.

La "casa de los sueños" en Buenos Aires fue el escenario de un encuentro histórico: la China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primera Nochebuena juntos en el país. A través de sus redes sociales, la actriz y el futbolista compartieron postales de una velada cargada de lujo, risas y una decoración imponente, pero un detalle en el vestuario de las nenas terminó llevándose todas las miradas de los especialistas en chimentos.

El mensaje oculto detrás de los vestidos de Rufina y Francesca La China fue la encargada de abrir el juego en Instagram, mostrándose radiante junto al árbol navideño con Rufina, Magnolia y Amancio. Minutos después, Icardi se sumó al carrete digital con fotos muy sonrientes junto a Francesca e Isabella, además de varias capturas románticas con la actriz. Aunque los adultos evitaron posar públicamente con los hijos del otro, el lenguaje no verbal de la moda habló por ellos: las hijas mayores de ambos aparecieron con un outfit prácticamente idéntico.

sangrejaponesa_1766756732363 La China Suárez con sus hijos. @sangrejaponesa La coincidencia fue total: tanto Rufina (hija de Cabré) como Francesca (hija de Wanda) lucieron el mismo diseño de vestido, complementado con botas negras. La única variante estuvo en el calzado, ya que la primogénita de Suárez optó por un estilo texano, mientras que la mayor de Icardi prefirió unas de punta cuadrada.