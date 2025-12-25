Navidad sin sus hijas, pero con un regalo de lujo: Wanda Nara mostró un obsequio que supera los 30 mil dólares

Mientras una parte de su corazón se quedó en Buenos Aires, la conductora cruzó el charco para inaugurar su nueva mansión con vista al mar y recibir un costoso obsequio.

Para algunas figuras, la Nochebuena es sinónimo de tradición; para Wanda Nara, fue la oportunidad perfecta para estrenar vida nueva en José Ignacio, Uruguay. Lejos del ruido mediático de la capital argentina, la empresaria se refugió en su flamante residencia esteña para brindar a la medianoche.

Sin embargo, la mesa tuvo una configuración agridulce propia de las familias ensambladas: mientras sus hijas Francesca e Isabella celebraron en Argentina junto a su padre, Mauro Icardi, la conductora de MasterChef se rodeó de sus hijos mayores; Valentino, Constantino y Benedicto López, y de una presencia que confirma su gran presente sentimental: su novio, Martín Migueles.

image La Navidad de Wanda. Créditos: Instagram La jornada se vivió a puro sol y relax. A través de sus redes sociales, Wanda dejó espiar los rincones de su espectacular casa, donde la piscina parece fundirse con el horizonte marino. Lejos de los caterings impersonales, la rubia agasajó a su familia con rolls de salmón y un menú caracterizado por lo fresco y con la impronta del "Wancook".

image Wanda desplegó sus habilidades culinarias. Créditos: Instagram El regalo de Papá Noel para Wanda Pero el momento cumbre llegó cuando el reloj marcó las doce y "Papá Noel" hizo su entrada triunfal. Fiel a su estilo de no escatimar en exclusividad, Wanda exhibió el regalo que se robó todas las miradas: una Hermès Kelly Picnic.

image Un regalo de lujo. Créditos: Instagram No se trata de un accesorio más, sino de una pieza de colección confeccionada en mimbre (osier) y cuero con herrajes metálicos, cuyo acceso es casi imposible para el común de los mortales.