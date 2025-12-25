Navidad sin sus hijas, pero con un regalo de lujo: Wanda Nara mostró un obsequio que supera los 30 mil dólares
Mientras una parte de su corazón se quedó en Buenos Aires, la conductora cruzó el charco para inaugurar su nueva mansión con vista al mar y recibir un costoso obsequio.
Para algunas figuras, la Nochebuena es sinónimo de tradición; para Wanda Nara, fue la oportunidad perfecta para estrenar vida nueva en José Ignacio, Uruguay. Lejos del ruido mediático de la capital argentina, la empresaria se refugió en su flamante residencia esteña para brindar a la medianoche.
Sin embargo, la mesa tuvo una configuración agridulce propia de las familias ensambladas: mientras sus hijas Francesca e Isabella celebraron en Argentina junto a su padre, Mauro Icardi, la conductora de MasterChef se rodeó de sus hijos mayores; Valentino, Constantino y Benedicto López, y de una presencia que confirma su gran presente sentimental: su novio, Martín Migueles.
La jornada se vivió a puro sol y relax. A través de sus redes sociales, Wanda dejó espiar los rincones de su espectacular casa, donde la piscina parece fundirse con el horizonte marino. Lejos de los caterings impersonales, la rubia agasajó a su familia con rolls de salmón y un menú caracterizado por lo fresco y con la impronta del "Wancook".
El regalo de Papá Noel para Wanda
Pero el momento cumbre llegó cuando el reloj marcó las doce y "Papá Noel" hizo su entrada triunfal. Fiel a su estilo de no escatimar en exclusividad, Wanda exhibió el regalo que se robó todas las miradas: una Hermès Kelly Picnic.
No se trata de un accesorio más, sino de una pieza de colección confeccionada en mimbre (osier) y cuero con herrajes metálicos, cuyo acceso es casi imposible para el común de los mortales.
El bolso, que se convirtió en la estrella de sus historias de Instagram rodeado de otras cajas de la firma francesa, tiene un valor de mercado que oscila entre los 35.000 y 45.000 dólares. Sin embargo, el dinero no es la única barrera: este modelo solo se ofrece a clientes VIP de la maison, confirmando una vez más que, ya sea en París, Milán o Punta del Este, Wanda Nara sigue jugando en las ligas mayores del lujo internacional.