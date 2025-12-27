Bridgerton ya reveló el tráiler de su cuarta temporada en Netflix: cuándo se estrena y de qué trata

La historia de amor de Benedict será el eje central de los nuevos capítulos que llegarán divididos en dos partes a principios de año.

El espíritu navideño trajo consigo el regalo más esperado para los amantes de los dramas de época. El jueves 25 de diciembre, Netflix sacudió el avispero al liberar el primer adelanto oficial de la cuarta entrega de Bridgerton. La serie, que ya es un fenómeno de culto y uno de los activos más valiosos del gigante del streaming, calienta motores para su desembarco en 2026.

Bridgerton - tráiler completo temporada 4 Calendario de Bridgerton 4: cuándo llegan el Volumen 1 y el Volumen 2 a la plataforma El tráiler difundido en las plataformas oficiales de la N pone el foco en el esquivo Benedict Bridgerton, quien finalmente caerá ante los encantos de la misteriosa Sophie Baek. El encuentro, rodeado de misticismo, sucede en un glamoroso baile de máscaras que marcará el ritmo de los próximos episodios.

bridgerton-4-netflix-1 Penélope y Colin enfrentarán nuevos retos sociales en la cuarta temporada tras su casamiento. Netflix Según la descripción oficial, el camino del protagonista se verá influenciado por los recientes enlaces de sus allegados, como el de Francesca con John Stirling y el de la icónica Penélope con Colin.

bridgerton-2087941 El elenco de Bridgerton suma a Yerin Ha como la nueva gran protagonista femenina de la saga. Netflix La estrategia de lanzamiento ya está definida: la cuarta temporada aterrizará en dos etapas. El 29 de enero marcará el inicio de la primera tanda de episodios, mientras que el desenlace de esta entrega se producirá el 26 de febrero. En esta fase de la historia, Penélope Featherington se cruzará con obstáculos inéditos, ya que ahora debe lidiar con su rol de cronista de sociedad bajo la lupa constante de la mirada pública.