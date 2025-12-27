Bridgerton ya reveló el tráiler de su cuarta temporada en Netflix: cuándo se estrena y de qué trata
La historia de amor de Benedict será el eje central de los nuevos capítulos que llegarán divididos en dos partes a principios de año.
El espíritu navideño trajo consigo el regalo más esperado para los amantes de los dramas de época. El jueves 25 de diciembre, Netflix sacudió el avispero al liberar el primer adelanto oficial de la cuarta entrega de Bridgerton. La serie, que ya es un fenómeno de culto y uno de los activos más valiosos del gigante del streaming, calienta motores para su desembarco en 2026.
Calendario de Bridgerton 4: cuándo llegan el Volumen 1 y el Volumen 2 a la plataforma
El tráiler difundido en las plataformas oficiales de la N pone el foco en el esquivo Benedict Bridgerton, quien finalmente caerá ante los encantos de la misteriosa Sophie Baek. El encuentro, rodeado de misticismo, sucede en un glamoroso baile de máscaras que marcará el ritmo de los próximos episodios.
Según la descripción oficial, el camino del protagonista se verá influenciado por los recientes enlaces de sus allegados, como el de Francesca con John Stirling y el de la icónica Penélope con Colin.
La estrategia de lanzamiento ya está definida: la cuarta temporada aterrizará en dos etapas. El 29 de enero marcará el inicio de la primera tanda de episodios, mientras que el desenlace de esta entrega se producirá el 26 de febrero. En esta fase de la historia, Penélope Featherington se cruzará con obstáculos inéditos, ya que ahora debe lidiar con su rol de cronista de sociedad bajo la lupa constante de la mirada pública.
Con un despliegue de vestuario y producción que promete ser superlativo, la cuarta entrega de Bridgerton se posiciona para ser el gran evento televisivo del primer trimestre de 2026. Los fanáticos ya especulan sobre cómo se adaptará la dinámica familiar con los hermanos menores, Gregory y Hyacinth, ganando terreno en la trama.