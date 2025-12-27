Netflix: el drama de acción que anticipa un futuro marcado por el caos climático

Netflix suma una nueva película de acción y suspenso a su catálogo que imagina el último día en la Tierra.

El cine surcoreano vuelve a sorprender con una propuesta intensa y visualmente impactante en Netflix. “El Gran Diluvio” (Daehongsu), dirigida por Byung-woo Kim, llegó en 2025 con una historia que mezcla acción, suspenso y drama en un escenario apocalíptico: un planeta arrasado por una inundación catastrófica.

Una trama que atrapa desde el inicio La película plantea un escenario límite: en lo que podría ser el último día en la Tierra, un grupo de sobrevivientes lucha por salvar a un niño atrapado en un apartamento inundado. Lo que comienza como una batalla personal se convierte en la única esperanza de la humanidad.

Elenco de lujo Kim Da-mi, reconocida por su versatilidad en dramas y thrillers, aporta fuerza y sensibilidad a su personaje.

Park Hae-soo, recordado por su papel en El juego del calamar, suma intensidad y carisma.

Kwon Eun-sung completa el reparto con una actuación que refuerza el tono dramático de la historia. Mira el trailer de Netflix Embed - El Gran Diluvio Tráiler Oficial Netflix Acción y tensión constante Con una duración de 1h 49min, la película no da respiro. El agua, convertida en enemigo implacable, se transforma en metáfora de la fragilidad humana frente a la naturaleza. La dirección de Byung-woo Kim logra un equilibrio entre escenas de acción trepidante y momentos de reflexión sobre la supervivencia.

Más allá del espectáculo visual, “El Gran Diluvio” conecta con preocupaciones actuales: el cambio climático, los desastres naturales y la vulnerabilidad de las ciudades modernas.