Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre Guillermo Francella y alimentó los rumores de romance: "Es un..."

La abogada y el actor fueron vistos muy cerca en el cumpleaños de Baby Etchecopar. En Basta Baby, Marcovecchio habló al respecto y dejó una frase que no pasó desapercibida.

El cumpleaños de Baby Etchecopar fue el escenario inesperado que encendió los rumores: allí, Guillermo Francella y Elba Marcovecchio fueron vistos conversando muy cerca, sonrientes y compenetrados, una postal que no pasó inadvertida entre los invitados y que rápidamente dio lugar a especulaciones.

"Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio", contó Ángel de Brito en LAM.

Elba Marcovecchio La abogada habló en Basta Baby sobre este acercamiento. Instagram Elbitamarcovecchio. Frente a la ola de comentarios, la abogada decidió aclarar públicamente qué ocurrió en ese encuentro y bajar el tono a las versiones que comenzaron a circular. Lo hizo al aire de Basta Baby, por Radio Rivadavia, donde explicó que la charla distó mucho de tener un tinte romántico.

"Estábamos hablando de la final de Racing y Estudiantes. Guillermo es un caballero, ¿por qué bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordándole semejante final, donde lo ponchean a él y a todos los pinchas, usando la imagen de Guillermo diciendo: 'Hermosa mañana, ¿verdad?'", expresó la letrada.