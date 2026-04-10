Gerardo Romano contó la anécdota más bizarra de su pasado y dejó atónito a Mario Pergolini: "Participé de orgías y...""
El actor rompió el silencio en una entrevista sin filtros y detalló su "venganza" tras años de celibato religioso.
Gerardo Romano, el actor que nunca se guarda nada y siempre camina por la cornisa de lo políticamente correcto, pasó por el living de Mario Pergolini en Otro Día Perdido y prendió fuego el confesionario.
En una charla que arrancó con anécdotas de su carrera y terminó en un escándalo de confesiones íntimas, el protagonista de El Marginal repasó su pasado más oscuro, sus noches de descontrol y el motivo real por el cual la Iglesia Católica lo tiene, literalmente, en la mira.
Celibato, culpa y la primera expulsión: "Me sentí echado"
Fiel a su estilo provocador, Romano no esquivó el bulto cuando Pergolini le preguntó si su fama de mujeriego era cierta. “Mucho”, disparó el actor, justificando su conducta como una forma de “cobrarse los años de servicio del celibato”.
Y es que, aunque hoy cueste imaginarlo, Gerardo fue un joven profundamente católico que no faltaba a misa ni un solo sábado o domingo. Sin embargo, el bombazo llegó cuando relató el quiebre definitivo con la fe.
Tras descubrir su sexualidad y experimentar su primer orgasmo, el actor acudió a confesarse con la esperanza de encontrar alivio. Pero la respuesta del clero fue un golpe seco: “Estuve arrodillado... y me echó”. Ese rechazo fue el motor que lo alejó de los altares para siempre, aunque el destino le tenía preparada una revancha bizarra décadas después.
El relato subió de tono cuando Romano recordó un episodio ocurrido a sus 50 años, en una escena que parece sacada de una película de excesos. “Terminé en Luján a las ocho de la mañana, fisurado, con unos amigos”, contó ante un Pergolini que ya anticipaba el revuelo mediático. En ese estado de descontrol, el actor decidió volver a probar suerte en un confesionario local.
La lista de "pecados" que le soltó al sacerdote dejó el estudio en silencio: “Le dije: ‘Tuve sexo múltiple, tomé drogas, participé de orgías’”. Pero la historia se repitió como una farsa.
El cura, lejos de ofrecer redención, lo despachó con un frío "vaya, vaya". “Me sacó la tarjeta... después no volví más”, concluyó Romano, reafirmando que su divorcio con la religión es absoluto. Entre la ironía de Mario y la crudeza del invitado, la nota dejó frases que ya son tendencia en las redes sociales.