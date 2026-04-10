Gerardo Romano contó la anécdota más bizarra de su pasado y dejó atónito a Mario Pergolini: "Participé de orgías y...""

El actor rompió el silencio en una entrevista sin filtros y detalló su "venganza" tras años de celibato religioso.

Gerardo Romano no se calló nada en su visita al programa de Mario Pergolini. / Captura Eltrece

Gerardo Romano, el actor que nunca se guarda nada y siempre camina por la cornisa de lo políticamente correcto, pasó por el living de Mario Pergolini en Otro Día Perdido y prendió fuego el confesionario.

Gerardo Romano sorprendió a Pergolini con anécdotas de su pasado. En una charla que arrancó con anécdotas de su carrera y terminó en un escándalo de confesiones íntimas, el protagonista de El Marginal repasó su pasado más oscuro, sus noches de descontrol y el motivo real por el cual la Iglesia Católica lo tiene, literalmente, en la mira.

Celibato, culpa y la primera expulsión: "Me sentí echado" Fiel a su estilo provocador, Romano no esquivó el bulto cuando Pergolini le preguntó si su fama de mujeriego era cierta. “Mucho”, disparó el actor, justificando su conducta como una forma de “cobrarse los años de servicio del celibato”.

Y es que, aunque hoy cueste imaginarlo, Gerardo fue un joven profundamente católico que no faltaba a misa ni un solo sábado o domingo. Sin embargo, el bombazo llegó cuando relató el quiebre definitivo con la fe.

pergolini odp Mario Pergolini reaccionó con humor e ironía ante las crudas confesiones sexuales de su invitado estrella. Captura Eltrece Tras descubrir su sexualidad y experimentar su primer orgasmo, el actor acudió a confesarse con la esperanza de encontrar alivio. Pero la respuesta del clero fue un golpe seco: “Estuve arrodillado... y me echó”. Ese rechazo fue el motor que lo alejó de los altares para siempre, aunque el destino le tenía preparada una revancha bizarra décadas después.