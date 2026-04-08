El popular rapero con el que Mario Pergolini hizo el peor rating de su nueva temporada con Otro día perdido

El conductor contó con la presencia de un querido artista, pero un partido de fútbol en un canal rival le complicó la noche en materia de mediciones.

Mario Pergolini está logrando buenos números en el rating de su segunda temporada de Otro día perdido (eltrece), el late night que conquistó un público fiel en el competitivo horario del prime time. Sin embargo, en este promisorio arranque de su nuevo año, el programa protagonizó un tropiezo en las mediciones este martes con un popular rapero como invitado.

Durante toda la semana pasada, Pergolini logró liderar en tres oportunidades la tabla de las propuestas diarias más vistas en eltrece, y en un par de ocasiones quedó en segundo lugar. Mientras que este lunes, con la presencia de Laurita Fernández en la entrevista, el ciclo promedió 4.8 puntos de rating, marca con la que se posicionó en el tercer puesto de lo más elegido en el canal del solcito; después de Es mi sueño y Telenoche.

En cambio, este martes Mario Pergolini tuvo una media de 4.5 puntos de rating, el número más bajo en lo que va de la temporada 2026 de Otro día perdido. El rapero, productor y cantante Emanero fue la figura elegida para el mano a mano con el conductor, y si bien el artista cuenta con una importante masa de seguidores, su partipación en el late night no se tradujo en un triunfo en la audiencia.

Mario Pergolini y un invitado que no terminó de convencer en el rating Emanero reveló el inesperado vínculo que tiene con Mirtha Legrand y sorprendió a Mario Pergolini También hay que decir que el comienzo de la emisión de este martes del envío de Pergolini tuvo que batallar con el último tramo del partido entre Boca y Universidad Católica de Chile, por la Copa Libertadores 2026, que emitió Telefe con un notable promedio de 15.4 puntos de rating. De hecho, el post con el análisis del evento futbolístico consiguió 9.5, imponiéndose también en la competencia directa con Otro día perdido.

Para este miércoles, se espera que Mario Pergolini logre una mejor marca en el rating, ya que tendrá como invitado a Gonzalo Heredia, actor que no suele dar muchas entrevistas y que fue parte de varias tiras de gran popularidad de la televisión argentina de las últimas décadas como Enamorarte, Valientes, Malparida, Los ricos no piden permiso y Argentina, tierra de amor y venganza.