Durante su visita al programa Otro Día Perdido, el actor dejó atónito al conductor al revelar que nunca culminó una etapa de la vida.

Lo que parecía ser una charla distendida sobre los comienzos laborales rápidamente se transformó en uno de los momentos más virales de la noche del miércoles. Gonzalo Heredia pasó por Otro Día Perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini, y soltó una confesión íntima que nadie vio venir, dejando al histórico conductor radial completamente fuera de base.

Todo comenzó cuando Pergolini indagó sobre el pasado del actor y sus primeros pasos trabajando en el taller mecánico de su padre. Con total naturalidad, Heredia relató: "Estuve ahí, dejé el secundario y estuve dos años". Ante la sorpresa, el conductor lo interrumpió de inmediato para confirmar lo que acababa de escuchar: "¿No terminaste el secundario?". La respuesta fue un simple "No", lo que desató la reacción sin filtros, fiel a su estilo, del ex CQC: "Uy, qué cagada".

El reclamo de Pergolini Embed - Mario Pergolini enfrentó a un reconocido actor tras una inesperada confesión: "No terminaste el..." El estupor de Mario no quedó ahí. Con la ironía que lo caracteriza, fue por más y le lanzó una pregunta letal sobre la crianza de los hijos que el actor tiene junto a Brenda Gandini: "¿Y con qué cara le decís a tus hijos que vayan a terminar el colegio?". Heredia, lejos de achicarse, respondió entre risas: "Con esta".

Sin embargo, el asombro del conductor tenía un fundamento. Pergolini recordó haber visto al actor circulando por los pasillos de una universidad, lo que generaba un cortocircuito con la revelación de que no poseía título secundario. Fue entonces cuando Heredia explicó la insólita paradoja de su currículum académico: logró cursar una maestría en Escritura Creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

"Tuve que presentar ciertas credenciales o ciertos avales al no tener los estudios terminados", aclaró el galán y escritor, detallando que dejó la escuela tradicional en tercer año, y aunque intentó retomar en la modalidad nocturna durante un año y medio, finalmente volvió a abandonar.