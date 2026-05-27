Gerardo Romano reapareció en redes y rompió el silencio sobre su salud tras la foto internado: "No es así"

En las últimas horas, una serie de publicaciones realizadas por Gerardo Romano en su perfil de Instagram despertaron una profunda inquietud entre sus seguidores y la comunidad teatral. Las imágenes lo mostraban recostado en una camilla hospitalaria, vestido con indumentaria de paciente y conectado a una vía periférica, lo que desató una ola de rumores sobre una supuesta internación de urgencia.

Las imágenes de Gerardo Romano en una camilla médica generaron una fuerte repercusión en las plataformas virtuales.

Ante el crecimiento de las especulaciones, la cuenta oficial de X del Multiteatro, espacio gestionado por el productor Carlos Rottemberg, intervino para llevar calma. El comunicado precisó que se trató de un procedimiento de rutina: “Mensaje del actor Gerardo Romano, ya desde su casa, luego de haberse realizado estudios médicos previstos para el día de hoy, los cuales provocaron cierta incertidumbre sobre su estado de salud”. Asimismo, confirmaron que no habrá modificaciones en la cartelera: “Las funciones de su temporada teatral continúan mañana en sus horarios habituales”.

Desde la cuenta oficial del Multiteatro, la empresa de Carlos Rottemberg emitió un parte de tranquilidad para el público.

Para terminar de sepultar cualquier versión alarmista, el propio Romano grabó un nuevo video desde la comodidad de su hogar. Con un tono descontracturado y apelando al humor, el artista detalló su panorama actual: “Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Romano, actor argentino. No estoy internado, estoy bien de salud y hago función miércoles 27 de mayo. Hago función de El secreto en el Tabarís. Digo por si hubo versiones que estaba yo achuchado, no es así. Chau, nos vemos”.

Gerardo Romano aclaró su estado de salud.

De esta manera, el actor ratificó su presencia en el escenario del Teatro Tabarís, donde encabeza la obra junto a un destacado elenco compuesto por Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari. La rápida respuesta tanto del complejo teatral como del propio protagonista permitió transformar un momento de tensión mediática en una ratificación de su plena vigencia profesional.