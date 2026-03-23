Anamá Ferreira y sus confesiones sobre qué se siente ser extranjero en Argentina

Al llegar a Buenos Aires desde su ciudad natal en Campo Belo, Minas Gerais, en el sur de Brasil, Anamá Ferreira no se sintió muy cómoda con su español. Por haber nacido en el único país latinoamericano que no habla el castellano, Ferreira tuvo que adaptarse al nuevo mundo de Argentina mientras navegaba su nueva carrera como modelo.

Después de todos estos años en Argentina, todavía recuerda cuáles fueron las primeras costumbres argentinas que chocaron con las brasileñas y conserva su característico acento. Eso sí, ya es un ícono de la cultura popular Argentina.

En esta entrevista con Miguel Muñoz , periodista de MDZ oriundo de Nueva York , Anamá rememora esos primeros momentos en la Argentina, aconseja a Miguel sobre cómo adaptarse a él y, por último, se ánima a juego de palabras en español. ¿Quién ganará? ¿La brasileña o el estadounidense?

– ¿Al llegar acá te acuerdas de tu primer choque cultural cuando llegaste? ¿O sea, en un momento que te hizo pensar “ok, ya no estoy en Brasil, estoy en Argentina? - Lo que pasa es que acá es como cerca de Brasil y yo vine por diez días como vacaciones. Lo único que había eran carteles de “vacaciones, vacaciones, vacaciones”. Estaba todo el país de vacaciones acá y me gustó la ciudad porque podía caminar, estaba bueno y no hubo un shock tan grande. Fui aprendiendo español…hablaba cero. Pero bueno, empecé. Y ahora dicen que yo no hablo español. No tienen más nada para criticarme. Algo tienen que agarrar. ¿Y a vos que te dicen?

- A veces sí, que tengo acento un poco estadounidense. Pero el acento argentino es muy muy distinto. ¿Pero para vos cuál es la cosa más distinta entre Brasil y Argentina, fuera del idioma? - Es la manera de vivir. Los brasileros son más leves, livianos para vivir. Son muy divertidos, ¿entendés? Te vas a Río y es como más suelto, no les importa mucho nada. Con las ojotas van a todos lados.

Acá la gente es más formal. No podes tocar el timbre de la casa y decir “¡hola, llegué! vine a comer”. Todo el mundo es como “¿cómo que vino? No, no, no tenemos una cita” Es más formal. ¿Y vos como sentís la Argentina?

- Bueno, me encanta Argentina. Es un país bien lleno de cultura obviamente. Para mí en los Estados Unidos son mucho más formales que Argentina. Cuando dices “hola” a alguien en Argentina te dan un beso y en los Estados Unidos te dan la mano.

- Ah, no, nosotros los brasileños también damos la mano. Después damos besos. Después son tres, después que te conocen. Primero da la mano, yo doy la mano.

Pero acá en la Argentina sí te dan dos besos. Las chicas pueden llegar a darte un beso en la boca también (risas). Se pone colorado, todavía no me conoce. ¿Vas a bailar?

- Claro. No el cuarteto, pero la salsa ya conozco. Tengo que aprender un poco más de los bailes argentinos. Pero, si pudieras dar un consejo a un extranjero que quiere visitar o vivir aquí en Argentina, ¿qué le dirías?

- Que saque todo…que saque reloj, que saque todo, que no use el celular en la mano, que salga a caminar libre por la ciudad y que lo va a pasar bien. Argentina es muy lindo país, tiene lugares increíbles y Buenos Aires es la ciudad más linda…después de Río de Janeiro, vamos con calma, chicos. Río de Janeiro es la ciudad maravillosa. Argentina es la ciudad más linda.

Un extranjero, yo pienso que que venga, porque lo va a pasar bárbaro. Hables el idioma o no. Vos hablás, estás hablando. Ahora van a decir que hablan mejor que yo (risas).