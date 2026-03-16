VTV: el PRO busca modificaciones que beneficien a los bonaerenses

El proyecto presentado por el senador y jefe de la bancada amarilla, Pablo Petrecca , apunta a que el esquema provincial de la VTV se adecúe a las modificaciones implementadas por el Gobierno de Javier Milei a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Según detalló el legislador del PRO , e intendente de Junín en uso de licencia, la iniciativa busca modernizar haciendo más accesible y eficiente, especialmente a quienes viven en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, el sistema implementado por la provincia para realizar la revisión técnica obligatoria de los rodados.

La VTV comenzó a realizarse en 2016 y es la primera vez que interrumpe su servicio por un conflicto gremial. Foto: Archivo MDZ

En los fundamentos de la iniciativa, Pablo Petrecca señaló que uno de los principales problemas que deben afrontar los propietarios de los vehículos radicados en Buenos Aires es la escasa cantidad de plantas habilitadas en ese territorio para realizar la VTV .

En la actualidad hay 54 centros fijos y 11 móviles para cubrir los 135 municipio, lo que provoca importantes demoras en la entrega de turnos, obligando a los vecinos del interior provincial a recorrer cientos de kilómetros para cumplimentar el trámite obligatorio.

"Hoy hacer la VTV muchas veces termina siendo una complicación para el vecino. Necesitamos un sistema más ágil, con más oferta de talleres habilitados, menos burocracia y precios más competitivos", sostuvo el jefe de senadores bonaerenses del PRO.

Los cambios propuestos

La iniciativa amarilla plantea la necesidad de habilitar más talleres y centros técnicos para realizar la VTV. Desde el bloque de senadores del PRO sostienen que ampliando la red de prestadores se facilitará el acceso al servicio, aumentará la oferta de turnos y generará mayor competencia entre los establecimientos habilitados.

Es por esto que el legislador remarcó: "Si hay más talleres habilitados, hay más oferta, más competencia y precios más razonables para el ciudadano. Hoy el sistema está concentrado y eso también termina impactando en el bolsillo de la gente".

Asimismo, aclaró que el objetivo de la iniciativa no es la de eliminar los controles técnicos vehiculares, sino modificar el esquema de prestación del servicio para hacerlo más accesible y transparente. "La Provincia tiene que garantizar que esos talleres cumplan con todos los estándares técnicos y que los controles sean tan eficaces como los que hoy se realizan en las plantas de VTV. Lo que cambia es el modelo, no la exigencia", manifestó el senador PRO.

Por otra parte, cuestionó el costo actual de la revisión técnica obligatoria considerando que muchos bonaerenses sienten que se trata de un trámite cada vez más caro. "Hoy, la VTV representa un gasto importante para muchas familias", dijo Petrecca, agregando: "Cuando el Estado obliga a pagar un trámite, lo mínimo que debe garantizar es que sea fácil de hacer y accesible. Muchos vecinos sienten que es costoso y pierden tiempo para conseguir turno".

Amplía el plazo de la revisión a vehículos nuevos

Otro punto que plantea el proyecto de ley es el de revisar la frecuencia en la que se debe hacer la VTV a los vehículos cero kilómetros, o de años recientes. La propuesta busca adecuar los plazos a las normativas establecidas, recientemente por el Gobierno de Javier Milei a la Ley Nacional de Transito, bajo el argumento de que los autos de menor antigüedad presentan menores niveles de desgaste y riesgo mecánico.