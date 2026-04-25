VTV en CABA: la decisión del Gobierno que impacta en el precio del trámite

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) mantiene en abril de 2026 los valores actualizados tras el último ajuste aplicado en marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) . El esquema tarifario refleja el impacto de los costos operativos del servicio y define cuánto deben pagar los conductores para cumplir con este trámite obligatorio.

Cómo hacer el trámite para sacar el turno de la VTV Foto: Télam

El cuadro actual quedó formalizado a través de la Resolución N.º 79/SECT/26, publicada en el Boletín Oficial porteño este viernes 24 de abril. Allí se detalla que las empresas encargadas del servicio solicitaron una revisión tarifaria ante el aumento sostenido de sus costos operativos.

De acuerdo con la normativa vigente, las concesionarias pueden pedir una actualización cuando se registran subas superiores al 5% en su estructura de gastos. Este mecanismo ya se había aplicado en febrero, cuando se autorizó un incremento tras un análisis económico del sector.

En esa oportunidad, se argumentó que el encarecimiento del servicio afectaba la rentabilidad de la actividad, lo que habilitaba una revisión de los valores. Con un escenario similar, el Gobierno de la Ciudad volvió a considerar válido el planteo.

Desde la administración porteña sostienen que el esquema actual permite sostener la calidad del servicio y garantizar una rentabilidad razonable para las empresas, al mismo tiempo que asegura la continuidad de la prestación para los usuarios.

Además, la decisión tomó en cuenta opiniones de vecinos y usuarios a través de un Foro Participativo, en el que se evaluó la propuesta antes de su aprobación.

Cuánto cuesta la VTV en abril de 2026

Con un incremento acumulado cercano al 20% respecto de febrero, los valores actuales son:

Automóviles particulares: $75.756,89

Motocicletas: $28.484,61

A estos montos se les debe sumar el IVA y el costo de la oblea obligatoria. De esta manera, el precio final asciende a:

Autos: $96.968

Motos: $36.469

A quiénes les corresponde hacer la VTV

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para autos con más de cuatro años de antigüedad —según la fecha de patentamiento— o que superen los 64.000 kilómetros recorridos.

El esquema de aumentos escalonados responde a una estrategia oficial para evitar subas bruscas en un solo mes. Sin embargo, en la práctica, consolida un incremento significativo durante el primer cuatrimestre del año.