Confirman el boleto gratuito para estudiantes: cuántos viajes cubre y a quiénes alcanza
El boleto estudiantil seguirá vigente pese a la suba del transporte. Cuántos viajes incluye el beneficio y quiénes pueden acceder en 2026.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el Boleto Estudiantil continuará vigente sin cambios en 2026, pese al aumento de tarifas del transporte público. La medida busca garantizar el acceso a la educación en un contexto de suba de costos y dificultades en el sistema.
Boleto Estudiantil en Provincia: qué decidió el Gobierno
La continuidad del beneficio fue ratificada tras un encuentro entre el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y representantes estudiantiles. Desde la gestión bonaerense señalaron que la decisión responde a una política impulsada por el gobernador Axel Kicillof para sostener la permanencia de los alumnos en el sistema educativo.
El anuncio se da en medio de un escenario complejo para el transporte, marcado por el incremento en el precio de los combustibles y la reducción de subsidios, lo que impactó en el costo del servicio.
A quiénes alcanza el Boleto Estudiantil
El beneficio se mantiene para estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la Provincia de Buenos Aires. Incluye:
- Nivel primario
- Nivel secundario
- Nivel terciario
- Nivel universitario
Está destinado a quienes asisten a establecimientos educativos públicos y, en algunos casos, privados con subsidio estatal, y necesitan el transporte público para asistir a clases.
Cuántos viajes incluye el Boleto Estudiantil
El esquema vigente contempla:
- 45 viajes mensuales para estudiantes universitarios y terciarios
- Cobertura para viajes en días hábiles
- Uso exclusivo para traslado hacia instituciones educativas
Las autoridades también analizan implementar mejoras administrativas para facilitar el acceso al beneficio, como:
- Agilización en la acreditación
- Integración con herramientas digitales
- Simplificación de trámites
Conflicto por fondos y situación del transporte
La decisión de sostener el boleto estudiantil también se enmarca en el reclamo de la Provincia al Gobierno nacional por la transferencia de fondos, con una deuda estimada en más de $2,2 billones.
En paralelo, el sistema de transporte enfrenta complicaciones operativas, con recortes de frecuencias y demoras que afectan a los usuarios, especialmente a quienes dependen del servicio para asistir a clases.
En este contexto, el mantenimiento del beneficio apunta a sostener el acceso al transporte como un factor clave para la continuidad educativa, en medio del encarecimiento general del costo de vida.