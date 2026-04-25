Confirman el boleto gratuito para estudiantes: cuántos viajes cubre y a quiénes alcanza

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el Boleto Estudiantil c ontinuará vigente sin cambios en 2026, pese al aumento de tarifas del transporte público. La medida busca garantizar el acceso a la educación en un contexto de suba de costos y dificultades en el sistema.

La provincia de Buenos Aires definió la continuidad del boleto estudiantil gratuito para distintos niveles. Foto: Archivo MDZ

Buenos Aires El Gobierno anunció la ampliación del boleto estudiantil para el nivel terciario Foto: Archivo MDZ

La continuidad del beneficio fue ratificada tras un encuentro entre el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y representantes estudiantiles. Desde la gestión bonaerense señalaron que la decisión responde a una política impulsada por el gobernador Axel Kicillof para sostener la permanencia de los alumnos en el sistema educativo.

El anuncio se da en medio de un escenario complejo para el transporte, marcado por el incremento en el precio de los combustibles y la reducción de subsidios, lo que impactó en el costo del servicio.

El beneficio se mantiene para estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la Provincia de Buenos Aires. Incluye:

Nivel primario

Nivel secundario

Nivel terciario

Nivel universitario

Está destinado a quienes asisten a establecimientos educativos públicos y, en algunos casos, privados con subsidio estatal, y necesitan el transporte público para asistir a clases.

Cuántos viajes incluye el Boleto Estudiantil

El esquema vigente contempla:

45 viajes mensuales para estudiantes universitarios y terciarios

Cobertura para viajes en días hábiles

Uso exclusivo para traslado hacia instituciones educativas

Las autoridades también analizan implementar mejoras administrativas para facilitar el acceso al beneficio, como:

Agilización en la acreditación

Integración con herramientas digitales

Simplificación de trámites

Conflicto por fondos y situación del transporte

La decisión de sostener el boleto estudiantil también se enmarca en el reclamo de la Provincia al Gobierno nacional por la transferencia de fondos, con una deuda estimada en más de $2,2 billones.

En paralelo, el sistema de transporte enfrenta complicaciones operativas, con recortes de frecuencias y demoras que afectan a los usuarios, especialmente a quienes dependen del servicio para asistir a clases.

En este contexto, el mantenimiento del beneficio apunta a sostener el acceso al transporte como un factor clave para la continuidad educativa, en medio del encarecimiento general del costo de vida.