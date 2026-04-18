VTV vencida en 2026: la sanción que puede dejarte sin auto y sin seguro

Circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida en Argentina puede derivar en multas millonarias, retención del vehículo y hasta problemas con el seguro. En 2026, los controles se intensificaron y las sanciones se endurecieron, especialmente en Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, donde no cumplir con este requisito obligatorio puede salir muy caro.

Muchos conductores subestiman este trámite, pero circular sin la VTV vigente se considera una infracción grave desde el día posterior al vencimiento. Además del impacto económico, también implica riesgos legales y complicaciones en caso de accidentes.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria en casi todo el país. Foto: Alf Ponce / MDZ

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria en casi todo el país, y comenzará a serlo en Mendoza desde 2020. Foto: Alf Ponce / MDZ

Las penalidades por no tener la VTV al día varían según la jurisdicción, pero en todos los casos son elevadas y se actualizan periódicamente. En la Ciudad de Buenos Aires, la multa ronda las 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a unos $319.400 en 2026. En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones van de 300 a 1.000 UF, con montos que pueden superar los $1.800.000 en casos de reincidencia o siniestros.

Estas multas se calculan en base al precio del litro de nafta premium, lo que hace que aumenten con el tiempo.

Qué te puede pasar si circulás con la VTV vencida

Además de la multa económica, existen otras consecuencias importantes:

Retención del vehículo: puede ser trasladado a una playa de acarreo, con costos de grúa y estadía.

Retención de la licencia: los agentes pueden quitarla hasta por 30 días y otorgar un permiso provisorio.

Problemas con el seguro: las compañías pueden rechazar la cobertura en caso de accidente.

Registro de la infracción: queda asentada en el historial del conductor.

Cuánto cuesta hacer la VTV en 2026

El costo de la VTV depende del tipo de vehículo y la jurisdicción. En la Provincia de Buenos Aires, los autos particulares de hasta 2.500 kg pagan cerca de $97.057,65, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el valor es menor.

Para motos, el precio ronda los $38.801 en territorio bonaerense. Aunque es un gasto importante, resulta muy inferior frente a las multas por no cumplir con la verificación.

Quiénes no pagan la VTV

Algunos grupos pueden acceder a beneficios o exenciones:

Jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos.

Personas con discapacidad titulares de un vehículo (con CUD vigente).

Vehículos nuevos, durante los primeros dos años desde su patentamiento.

En algunos casos, también se aplican descuentos parciales según la jurisdicción.

Cuándo te toca hacer la VTV según la patente

El calendario de la VTV se organiza por el último número de la patente:

0: enero

1: febrero

2: marzo

3: abril

4: mayo

5: junio

6: julio

7: agosto

8: septiembre

9: octubre

Durante noviembre y diciembre, se habilitan turnos para regularizar vencimientos o adelantar el trámite.

Mantener la VTV al día es clave no solo para evitar multas y sanciones cada vez más altas, sino también para circular de manera segura y sin riesgos legales. En un contexto de controles más estrictos, cumplir con este requisito es fundamental para evitar gastos innecesarios.