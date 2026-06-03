VTV: qué pasos debe seguir un taller para conseguir el registro

El Gobierno desreguló el sistema de Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y desde ahora permitirá que cualquier taller mecánico del país ofrezca el servicio. A partir de la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos , los establecimientos privados podrán solicitar su habilitación para realizar controles técnicos vehiculares, una tarea que hasta ahora estaba concentrada en plantas verificadoras específicas.

Para acceder, los interesados debe realizar la inscripción a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), dependiente de la Administración Pública Nacional, con la documentación técnica y administrativa requerida para incorporarse al nuevo registro.

La VTV comenzó a realizarse en 2016 y es la primera vez que interrumpe su servicio por un conflicto gremial. Foto: Archivo MDZ

Según el procedimiento establecido por la Secretaría de Transporte, los talleres deberán acreditar una serie de condiciones vinculadas a infraestructura, equipamiento, recursos humanos y capacidad operativa para garantizar la calidad de las inspecciones.

Contar con habilitación municipal o provincial para desarrollar actividades vinculadas a la reparación o mantenimiento automotor.

Disponer de instalaciones adecuadas para la realización de inspecciones técnicas.

Poseer equipamiento específico para verificar frenos, suspensión, dirección, emisiones contaminantes, iluminación y demás sistemas contemplados en la normativa vigente.

Implementar sistemas informáticos compatibles con el registro nacional para la carga y transmisión de datos de las inspecciones.

Garantizar procedimientos de control y trazabilidad de las verificaciones realizadas.

Además, los establecimientos deberán designar un director técnico con título profesional habilitante, responsable de supervisar las inspecciones y certificar el cumplimiento de los estándares exigidos por la autoridad de aplicación.

Presentación digital e inversión

La solicitud de inscripción deberá presentarse íntegramente por vía electrónica mediante la plataforma TAD. Una vez iniciado el trámite, la documentación será evaluada por los organismos competentes, que verificarán el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos antes de otorgar la habilitación correspondiente.

La normativa también contempla auditorías y controles posteriores para garantizar que los talleres mantengan las condiciones exigidas durante toda la vigencia de la autorización.

Aunque la posibilidad de realizar verificaciones técnicas representa una nueva fuente de ingresos para los talleres, también implica inversiones significativas en equipamiento, capacitación y adecuación de instalaciones.

Especialistas del sector señalan que la exigencia de contar con instrumental homologado, sistemas de gestión digital y dirección técnica profesional busca garantizar que la ampliación de la oferta no afecte la calidad ni la confiabilidad de los controles vehiculares.