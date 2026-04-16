Autos 0KM: cuándo tenés que hacer la VTV por primera vez y qué pasa si no lo hacés

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es obligatoria en Argentina y certifica que un auto está en condiciones de circular. Sin embargo, quienes compran un auto 0KM cuentan con un período de gracia antes de tener que hacerla, aunque los plazos cambian según la jurisdicción.

Cuándo le tenes que hacer la VTV a tu auto nuevo en CABA y la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo MDZ

La VTV comenzó a realizarse en 2016 y es la primera vez que interrumpe su servicio por un conflicto gremial. Foto: Archivo MDZ

En el caso de los vehículos recién patentados, no es necesario realizar la verificación de inmediato. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), los autos particulares deben hacer la VTV por primera vez cuando cumplen 4 años de antigüedad o alcanzan los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

En la provincia de Buenos Aires, el criterio es distinto: los autos 0KM están exentos durante los primeros 2 años y, a partir de ese momento, deben realizar la verificación de forma anual.

Una vez cumplida la primera revisión, la frecuencia varía según la antigüedad y el uso del vehículo:

Entre 4 y 7 años (y menos de 84.000 km): cada 2 años en CABA.

Más de 7 años o más de 84.000 km: todos los años.

En provincia de Buenos Aires: luego de los 2 años iniciales, la VTV es anual sin excepción.

Cómo sacar turno para la VTV

Para realizar el trámite, es obligatorio gestionar un turno previo en el sitio oficial correspondiente a cada jurisdicción. Luego, hay que completar los datos del vehículo, elegir planta y horario, y asistir con la documentación requerida:

DNI

Cédula verde o azul

Licencia de conducir

Seguro vigente

Cuánto cuesta la VTV en 2026

Los valores varían entre Ciudad y provincia:

Provincia de Buenos Aires:

Autos de hasta 2.500 kg: $97.057,65

Vehículos de mayor peso: alrededor de $174.700

Motos: cerca de $38.800

Ciudad de Buenos Aires:

Autos particulares: $75.756,89

Motos: $28.484,61

En CABA, algunos grupos están exentos del pago, como jubilados, pensionados y personas con discapacidad que cumplan ciertos requisitos.

Qué pasa si no hacés la VTV

Circular sin la verificación al día puede derivar en multas importantes y otras sanciones. En la provincia de Buenos Aires, las infracciones pueden ir desde los $567.000 hasta $1.890.000, además de la posible retención del vehículo.

En la Ciudad, no contar con la VTV vigente o no haberla realizado puede implicar multas que rondan entre los $95.000 y los $380.000, según el caso.

Aunque existen cambios previstos a nivel nacional, por ahora ni la provincia de Buenos Aires ni CABA modificaron los plazos vigentes, por lo que los autos nuevos deben ajustarse a las reglas actuales según su lugar de radicación.