VTV digital: cómo ver los datos de tu auto desde el celular y qué cambia con el QR

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) avanza hacia un sistema digital que cambia la forma de acceder a la información del auto . Con la nueva modalidad, los conductores pueden consultar desde el celular todos los datos técnicos del vehículo, sin necesidad de obleas físicas ni certificados en papel.

El nuevo esquema apunta a centralizar la información, agilizar controles y reducir la burocracia. En línea con otros documentos digitales, la VTV incorpora tecnología para hacer el trámite más rápido, seguro y transparente.

Los principales datos de la VTV ahora se pueden ver en una plataforma digital. Foto: Alf Ponce / MDZ

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria en casi todo el país, y comenzará a serlo en Mendoza desde 2020. Foto: Alf Ponce / MDZ

Con los certificados digitales, los conductores pueden acceder en tiempo real al estado completo del vehículo desde cualquier dispositivo móvil.

Fecha de la última verificación

Vencimiento del certificado

Resultados de la inspección técnica

Estado de frenos, luces y emisiones

Historial de VTV anteriores

Habilitación para circular

Todos estos datos quedan almacenados en una base digital interconectada, accesible tanto para el titular como para los organismos de control.

Chau oblea: cómo funciona el nuevo certificado digital con QR

Uno de los cambios más importantes es la eliminación progresiva de la oblea en el parabrisas. En su lugar, se implementa un certificado digital con código QR.

Este código puede ser escaneado por agentes de tránsito para verificar la validez de la VTV en el momento. Además de evitar pérdidas o deterioros, el sistema reduce el riesgo de falsificaciones y permite validar la información directamente con la base oficial.

Trámite online: turnos y pagos sin ir a una planta

La digitalización también alcanza al proceso administrativo. Desde la solicitud de turno hasta el pago, todo se realiza de forma online.

Esto permite ordenar la atención en las plantas verificadoras, reducir tiempos de espera y evitar trámites presenciales innecesarios.

Clave para autos usados: acceso al historial completo

El nuevo sistema facilita la consulta del historial del vehículo, una herramienta clave al momento de comprar un auto usado.

Los usuarios podrán verificar si el auto aprobó inspecciones anteriores, si tuvo observaciones o si mantiene la VTV al día, lo que aporta mayor transparencia al mercado.

Integración con GNC: más controles automáticos

La VTV digital también incorpora controles automáticos para vehículos con GNC, mediante la conexión con la base de datos de ENARGAS.

Este cruce de información permite validar la vigencia de las revisiones del sistema de gas y evitar inconsistencias, mejorando el control técnico general.

La modernización de la VTV busca mejorar la seguridad vial y simplificar la experiencia del usuario. Con información centralizada y accesible, el sistema permite controles más eficientes y conductores mejor informados.