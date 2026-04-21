Nuevo fin de semana largo en abril: a quiénes alcanza el feriado del 24
Dos localidades bonaerenses tendrán feriado el 24 de abril y podrán disfrutar un fin de semana largo de tres días. A quiénes alcanza y qué se conmemora.
Tras los fines de semana largos de marzo y abril, un grupo de bonaerenses tendrá una nueva oportunidad para descansar. Aunque no hay más feriados nacionales en el corto plazo, dos localidades de la provincia de Buenos Aires contarán con un asueto que permitirá disfrutar de tres días consecutivos.
Viernes 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo
El viernes 24 de abril será feriado en los municipios de Tres Arroyos y Marcos Paz. Se trata de una jornada no laborable a nivel local, vinculada a los aniversarios fundacionales de ambas ciudades.
Quiénes podrán aprovechar el feriado
El asueto alcanzará principalmente a trabajadores del sector público, donde habrá cese de actividades. En el ámbito privado, la jornada será no laborable de carácter optativo, por lo que dependerá de cada empleador otorgar el día.
De esta manera, quienes residan en estas localidades podrán acceder a un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada corta en plena temporada de otoño.
Feriados nacionales que quedan en 2026
De cara al resto del año, el calendario oficial todavía incluye varias fechas clave:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado)
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)
- 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
El asueto de este 24 de abril, aunque se trata de un feriado local, representa una pausa adicional para algunos trabajadores en un fin de mes sin feriados nacionales.