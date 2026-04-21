Nuevo fin de semana largo en abril: a quiénes alcanza el feriado del 24

Dos localidades bonaerenses tendrán feriado el 24 de abril y podrán disfrutar un fin de semana largo de tres días. A quiénes alcanza y qué se conmemora.

El feriado local del 24 de abril beneficiará a trabajadores del sector público.

Tras los fines de semana largos de marzo y abril, un grupo de bonaerenses tendrá una nueva oportunidad para descansar. Aunque no hay más feriados nacionales en el corto plazo, dos localidades de la provincia de Buenos Aires contarán con un asueto que permitirá disfrutar de tres días consecutivos.

Feriados Dos localidades tendrán un feriado extra el 24 de abril. istockphoto

Viernes 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo El viernes 24 de abril será feriado en los municipios de Tres Arroyos y Marcos Paz. Se trata de una jornada no laborable a nivel local, vinculada a los aniversarios fundacionales de ambas ciudades.

Quiénes podrán aprovechar el feriado El asueto alcanzará principalmente a trabajadores del sector público, donde habrá cese de actividades. En el ámbito privado, la jornada será no laborable de carácter optativo, por lo que dependerá de cada empleador otorgar el día.

De esta manera, quienes residan en estas localidades podrán acceder a un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada corta en plena temporada de otoño.