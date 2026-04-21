Cómo y dónde conseguir la garrafa por menos de $10.000

Se trata del programa La Garrafa en tu barrio, que se reparte en operativos puntuales en zonas vulnerables. Requisitos para acceder, precios y cronograma.

Antonela junto a una de sus hijas llevando una garrafa.

La Garrafa en tu barrio es un programa de Mendoza para llevar gas envasado subsidiado a las zonas vulnerables que todavía no tienen acceso a la red de gas natural. De esta forma, el Estado garantiza el acceso al servicio a la mayoría de las familias. Requisitos, precios y cronograma.

garrafas social La garrafa social cuesta menos de $10.000. Prensa Gobierno de Mendoza

Requisitos para acceder a La Garrafa en tu barrio Las personas interesadas en acceder al beneficio del programa La Garrafa en tu barrio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES (es el comprobante de que la persona no tiene trabajo, no es monotributista social, ni es beneficiario de planes, entre otras).

Por su parte, los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI. Y las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

garrafa precio mendoza La Garrafa en tu barrio se reparte en las zonas vulnerables. Ciudad de Mendoza