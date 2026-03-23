La Garrafa en tu Barrio: dónde estará del 23 al 28 de marzo y cuánto cuesta en cada zona

Para miles de familias mendocinas que no cuentan con conexión a la red de gas, la garrafa subsidiada sigue siendo mucho más que una ayuda puntual: es una necesidad concreta para cocinar, calefaccionarse y atravesar la semana con algo más de alivio en el bolsillo.

En ese contexto, el programa La Garrafa en tu Barrio volverá a desplegarse entre el 23 y el 28 de marzo con recorridos en los 18 departamentos de la provincia. El operativo, impulsado por el Gobierno de Mendoza , busca sostener el acceso a un recurso básico en sectores vulnerables y, al mismo tiempo, amortiguar el impacto económico que implica comprar una garrafa a precio de mercado. Como suele ocurrir en cada nueva tanda, habrá cronograma por zonas, valores diferenciados según la región y una serie de documentos obligatorios para poder retirar el envase con subsidio.

El valor de la garrafa de 10 kilos no será el mismo en toda la provincia. En la alta montaña, por ejemplo, donde se incluyen Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas, el precio fijado es de $9.000 . Esa misma cifra se aplicará también en Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Malargüe. En el Gran Mendoza, en cambio, la garrafa costará $8.900 para vecinos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. Más abajo quedarán Lavalle y Las Heras, con un valor de $7.900 . Hacia el Este provincial, Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz tendrán la garrafa a $9.500 , mientras que en General Alvear y San Rafael el precio será de $10.000 .

Esa escala responde a las particularidades logísticas y territoriales de cada zona, pero también deja en claro que el operativo mantiene un criterio segmentado para adaptarse a la realidad de cada departamento. La intención oficial es que el beneficio llegue de manera ordenada y con presencia territorial amplia. Por eso, durante esta semana el recorrido abarcará desde barrios urbanos y centros de salud hasta parajes rurales, plazas, uniones vecinales, polideportivos y escuelas. La dinámica ya es conocida por muchas familias: el camión llega a puntos previamente definidos, en horarios establecidos, y permite acceder a la garrafa a un valor subsidiado, siempre que se cumplan los requisitos.

Para poder comprar la garrafa, las personas interesadas deberán asistir con el envase , una fotocopia del DNI y la certificación negativa de ANSES . En el caso de jubilados y pensionados que tengan acreditación de haberes, además deberán presentar una fotocopia del carnet de PAMI . También hay una condición particular para personas con discapacidad: deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con el DNI. Si el titular del beneficio no puede asistir personalmente, quien retire la garrafa en su nombre tendrá que presentar su propio documento y también el del beneficiario.

garrafas social Prensa Gobierno de Mendoza

Ese punto no es menor, porque en cada operativo suele haber consultas de último momento y, cuando falta algún papel, la compra no puede concretarse. Por eso, revisar la documentación antes de salir es casi tan importante como mirar el cronograma. El programa está diseñado para garantizar el acceso, pero también exige acreditar la situación de cada beneficiario. En una provincia extensa y con realidades muy distintas entre zonas urbanas, rurales y de montaña, la organización del operativo se vuelve clave para evitar demoras y asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Cómo será el recorrido del 23 al 28 de marzo

El cronograma comenzará el lunes 23 con puntos en Tunuyán, donde el operativo estará en Colonia Las Rosas y distintos sectores de La Estacada, desde las 10 hasta las 12.45. Luego retomará el miércoles 25 con una jornada mucho más amplia, que incluirá recorridos en Maipú, San Martín, Junín, Las Heras, Luján, San Carlos, Guaymallén, Lavalle, Santa Rosa, Tunuyán, La Paz, San Rafael y General Alvear. Habrá paradas en barrios, plazas, centros comunitarios, escuelas, delegaciones municipales y espacios verdes distribuidos a lo largo del día.

El jueves 26 será el turno de Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras en alta montaña, Junín, Luján, Tupungato, Lavalle y San Rafael. En esa jornada se destacan los puntos de atención en Dorrego, Las Cañas, Jesús Nazareno, Tortugas, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca, Anchoris, El Carrizal, San José, Villa Tulumaya y Las Paredes. El viernes 27, en tanto, el operativo llegará a San Carlos, Las Heras, Lavalle, Rivadavia, General Alvear, San Martín, San Rafael, Capital, Malargüe, Maipú y Tunuyán, con una agenda cargada que incluye desde Eugenio Bustos y Cuadro Nacional hasta La Favorita, Chachingo, Vista Flores y Capiz.

Los últimos puntos y la importancia del operativo

La recorrida cerrará el sábado 28 con nuevas paradas en Tunuyán, Las Heras y Capital. En Tunuyán, los puntos estarán en Los Sauces, Villa Seca y El Algarrobo. En Las Heras, el operativo pasará por El Algarrobal. En la Ciudad de Mendoza habrá dos recorridos: uno concentrado en la zona de La Favorita y otro en distintos sectores como Flores Oeste, barrio Soberanía, barrio San Martín y el Club Sarmiento, en la Cuarta Sección. Como ocurre en cada edición, los horarios arrancarán temprano y se irán encadenando a lo largo de la mañana y el mediodía.

Más allá de la logística, el programa conserva un peso social fuerte. Para quienes no tienen gas de red, acceder a una garrafa a precio subsidiado no es un detalle menor, sobre todo en un contexto económico en el que cada gasto fijo presiona más sobre los ingresos. Por eso, conocer el lugar, la hora y la documentación exigida puede hacer la diferencia entre volver con la garrafa o quedarse afuera del operativo. Esta semana, con presencia en toda la provincia, La Garrafa en tu Barrio volverá a ser una herramienta clave para sostener una necesidad básica en miles de hogares mendocinos.