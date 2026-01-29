La Policía de la Ciudad se renueva con uniformes de alta resistencia y más equipamiento tecnológico

La Policía de la Ciudad avanza en la renovación de su imagen institucional y capacidad operativa con la incorporación de nuevos uniformes y equipamiento tecnológico. La iniciativa se enmarca en la política de seguridad del Gobierno porteño, que durante la gestión actual recuperó más de 565 viviendas usurpadas y las devolvió a sus propietarios.

" Estamos terminando con las usurpaciones, así como terminamos con los piquetes, los manteros y las ranchadas, y a los delincuentes los vamos a buscar hasta el último rincón de la Ciudad ", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Los nuevos uniformes son de color negro y unifican la estética de la fuerza en todas sus áreas. Además, se destacan por su alta resistencia al desgaste, flexibilidad y confort térmico.

En principio, se vestirá a los 15 mil efectivos de la Superintendencia de Seguridad Comunal y luego se continuará con el resto de las Superintendencias y Direcciones.

Jorge Macri explicó el sentido del cambio: "Estos nuevos uniformes recuperan la impronta que le queremos dar a nuestra fuerza: una presencia de seriedad, de autoridad, y con la mejor tecnología y calidad porque queremos cuidar a los que nos cuidan. Por eso es muy importante seguir invirtiendo en seguridad".

Policía porteña Prensa | Policía de la Ciudad

¿Qué equipamiento tecnológico recibió la Policía porteña?

Como parte del nuevo equipamiento policial se sumaron 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

También se instalaron 400 Puntos Seguros para llamar rápidamente a la Policía, y ya hay 16 mil cámaras de videovigilancia distribuidas en el territorio porteño.

¿Qué vehículos y movilidad se incorporaron a la fuerza?

Por otro lado, la Policía de la Ciudad incorporó 120 patrulleros con un nuevo ploteo, que consiste en vehículos de color negro con puertas y detalles en color blanco. Además, se sumaron 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, 6 unidades de traslados de detenidos, 11 minibuses para traslado de personal y 200 bicicletas para las comisarías.

Nuevo uniforme Policía de la Ciudad Prensa | Policía de la Ciudad

A su vez, se reforzó la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que secuestró más de 4 mil vehículos que no estaban habilitados para circular en las entradas y salidas a la Ciudad.

¿Cuántos efectivos tiene actualmente la Policía de la Ciudad?

La Policía de la Ciudad cuenta con más de 27 mil agentes. Durante la gestión de Jorge Macri se sumaron 3.839 nuevos oficiales, lo que representa un incremento significativo en el personal disponible para el patrullaje y las tareas de seguridad urbana.

¿Cuánto presupuesto se destinará a seguridad este año?

Este año se destinará a la seguridad, eje central de la gestión, $2,6 billones del presupuesto porteño. Se reforzará la inversión con más tecnología, patrulleros, motos y chalecos.

La decisión de sumar nuevas herramientas y uniformes se da para seguir consolidando un modelo de seguridad eficiente que tiene como objetivo llevar tranquilidad a los vecinos, liberar el espacio público de piquetes, manteros y trapitos y asegurar el respeto a la propiedad privada.