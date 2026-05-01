Votar cada cuatro años: la reforma ampliada que propone un cornejista

Llegó temprano a la Asamblea Legislativa y contento. La alegría se debió a que lo llamó Patricia Bullrich, su exjefa en el Ministerio de Seguridad de la Nación. P ero apenas arribó, el actual senador provincial Néstor Majul contó que tiene un proyecto que de alguna manera cambia los planes del Gobierno: sumar un proyecto para cambiar otro artículo de la Constitución provincial, una reforma para que la ciudadanía vaya a votar cada cuatro años.

El Ejecutivo provincial ha planteado una enmienda del artículo 197 para consagrar la autonomía municipal. Majul quiere que además se cambien otros artículos de la carta magna local: se trata de la modificación de los artículos 70 y 78 de la Constitución Provincial, los cuales establecen que los diputados (artículo 70) y senadores (artículo 78) "durarán en su representación 4 años; son reelegibles, renovándose la Cámara por mitades cada 2 años". De esta forma, se propondrá quitar la renovación en mitades cada dos años.

Majul es un hombre muy cercano al gobernador Alfredo Cornejo, por lo tanto este proyecto puede tener consenso, aunque aún no hay definiciones.

La propuesta del Gobierno provincial es una enmienda constitucional, es decir, cambiar un único artículo: el de autonomía de los municipios, un aspecto consagrado en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Cambiar un artículo requiere de la autorización de la ciudadanía en las elecciones, que deberá votar por el "sí" o por el "no" a esa modificación para que luego la apruebe la Legislatura.

Si se trata de cambiar más de un artículo, es una reforma constitucional, lo que obliga a la conformación de una asamblea constituyente. Es otro trámite diferente: es necesario elegir constituyentes.

"Estamos trabajando para la eliminación de las elecciones de medio término, creemos que no sólo es por una cuestión económica que implica un ahorro importante sino también da previsibilidad a los que gobiernan, que no tienen que estar todos los años pensando en elecciones y también a la gente que todos los años no tiene que soportar a toda la gente que va a su casa para hacer campaña política", sostuvo.

En ese sentido, agregó: "Somos de las pocas provincias que quedan con elecciones de medio término". Se trata de "una reforma de la Constitución, que podemos votar el año que viene como una necesidad de la reforma. Lo que estamos evaluando es si podemos engancharlo en la próxima elección".

De esta forma, a priori el radicalismo intentará nuevamente modificar la Carta Magna, luego del traspié ocurrido en la gestión de Rodolfo Suarez, cuando también se intentó una modificación en 2021 pero no tuvo éxito. "Sería una reforma más breve vinculado a lo electoral porque las reformas nunca salieron", sumó.

Las provincias argentinas que sólo van a votar cada cuatro años

En Argentina, todas las provincias participan en elecciones de medio término para renovar cargos legislativos nacionales (diputados y, según el año, senadores). Sin embargo, existe un grupo de provincias que modifican sus legislaturas cada cuatro años junto con el gobernador.

Las provincias argentinas que no tienen elecciones de medio término son: