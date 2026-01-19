Guaymallén: realizarán una función de circo solidaria para ayudar a los Bomberos

El espectáculo se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 19 y lo recaudado será destinado a apoyar la labor de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

En una acción conjunta que busca fortalecer el compromiso con la comunidad, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén y el Circo Rodas acordaron la realización de una función solidaria a beneficio de la institución bomberil. El acuerdo fue firmado en el día de la fecha entre Arturo Belzagui, en representación del Circo Rodas y Franco Privato, representante de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

La función con fines solidarios se realizará el jueves 22 de enero a las 19 horas, y lo recaudado será destinado a colaborar con el trabajo cotidiano que llevan adelante los bomberos voluntarios al servicio de la comunidad.

Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a participar activamente asistiendo al espectáculo, destacando que se trata de una oportunidad para disfrutar de una propuesta artística de primer nivel y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria fundamental para el departamento.

Bomberos de Guaymallén Foto: Archivo MDZ Un hombre fue rescatado de un incendio en una vivienda de Guaymallén. Archivo MDZ Qué pasa con los bomberos de Guaymallén En este contexto, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén atraviesan actualmente una intervención administrativa dispuesta por el Gobierno de la Provincia de Mendoza mediante el Decreto Nº 1999, a raíz de denuncias por presunto desvío de fondos en gestiones anteriores. Como consecuencia de esta medida, la institución enfrenta en la actualidad un bloqueo de recursos, lo que ha impactado en su funcionamiento habitual.