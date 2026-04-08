Las dudas por la muerte de una jubilada tras un robo y el juicio por jurados contra el único acusado

En agosto de 2024, Marta Dominga Alaniz fue víctima de un robo que desembocó en su muerte . La mujer tenía 79 años y fue abordada por malvivientes que le arrebataron su celular. La jubilada intentó perseguir a los autores y sufrió un paro cardiorrespiratorio . Casi dos años después, el caso todavía genera dudas.

Fuentes judiciales indicaron que en los últimos meses la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la causa, dio por finalizada la investigación y requirió que el único acusado que tiene el expediente, identificado como Claudio Isaías Model Miranda (26), pase a juicio por jurados por el delito de homicidio en ocasión de robo , que prevé penas de 10 a 25 años de cárcel.

Sin embargo, desde la defensa, a cargo de Guillermo Yornet , sostienen que el deceso de Alaniz no está intimamente vinculado con el robo que sufrió y que, por lo tanto, esa acusación no corresponde.

Por ese motivo, el abogado de Model Miranda se opuso al requerimiento de elevación a juicio formulado por la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), motivo por el se le dio intervención a la jueza Dolores Ramón para definir esa situación.

Durante la audiencia, que se celebró este martes en la Sala 2 del Polo Judicial Penal , el representante legal de imputado solicitó, en primera instancia, un cambio de calificación para su cliente. Básicamente, el letrado argumentó que, de acuerdo con la necropsia, la víctima arrastraba problemas cardíacos desde hace tiempo y era fumadora, por lo que Model Miranda no fue el responsable de su muerte.

polo judicial edificio interiores guardia policial (7) El caso se debatió en el Polo Judicial Penal. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Por ese y otros motivos, Yornet solicitó que el avoque de imputación fuese modificado por el delito de robo simple, agregando que el sospechoso ni siquiera utilizó un arma para cometer el hecho y que se trató de un simple arrebato.

Tras escuchar a la defensa y también a la fiscal del caso, quien sostuvo la acusación inicial, la jueza Ramón rechazó el pedido de Yornet, ya que la reforma legislativa al Código Procesal Penal de Mendoza, que fue impulsada por el Ejecutivo provincial y se sancionó en febrero de 2025 como la Ley 9.608, limitó la posibilidad de pedir el cambio de calificación una vez finalizada la investigación penal preparatoria (IPP).

¿Se define en la Suprema Corte?

Posteriormente, la Fiscalía volvió a tomar la palabra y también lo hizo Yornet, quien aprovechó para solicitar el sobreseimiento de su cliente por la duda insuperable, considerando que no existe forma de establecer cuál fue la situación puntual que provocó la muerte de la mujer.

Frente a ese nuevo pedido, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 volvió a rechazar el pedido de la defensa, al entender que existen elementos de convicción suficientes para elevar la causa a juicio en los términos planteados por la fiscal del caso.

Más allá de eso, ahora el defensor de Model Miranda tendrá la posibilidad de casar el fallo de la jueza Ramón, por lo que todo quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quienes deberán definir si el joven acusado llegará o no al juicio por jurados.

El robo en Maipú y la muerte de la jubilada

El trágico episodio tuvo lugar pasada la 1 del martes 6 de agosto de 2024, cuando Alaniz salió de su casa de calle Gabriela Mistral para dirigirse hacia un quiosco cercano a su casa, donde iba a comprar cigarrillos.

En el trayecto al comercio, la mujer fue sorprendida por dos malvivientes, uno de los cuales le sustrajo el celular y dinero en efectivo que llevaba consigo.

PORTADA MARTA DOMINGA ALANIZ Marta Dominga Alaniz, la mujer que murió tras el robo. MDZ.

Mientras los sospechosos se daban a la fuga, la mujer comenzó a seguirlos mientras pedía ayuda a los vecinos de la zona. Fue en ese instante que se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida en cuestión de segundos.

Tras el fatídico hecho de inseguridad, uno de los autores quedó complicado porque lo identificaron a través de un tatuaje que tenía en su rostro: se trataba de Model Miranda.

Así, a las pocas horas de la muerte de Alaniz, el sospechoso fue capturado en el barrio Parque Norte y terminó siendo imputado por homicidio en ocasión de robo, calificación que todavía se discute en los tribunales mendocinos.