Crédito hipotecario del Banco Nación: cuánto sueldo necesitás para pedir $40 millones

Comprar una vivienda sigue siendo una meta difícil para buena parte de las familias argentinas, pero los créditos hipotecarios UVA volvieron a ocupar un lugar central en las búsquedas de quienes intentan financiar una propiedad. En ese escenario, el Banco Nación mantiene activa su línea “+Hogares con BNA”.

La misma está destinada a compra, construcción, ampliación, terminación o refacción de viviendas, con condiciones que varían según el perfil del solicitante, el destino del préstamo y la relación con la entidad. La línea está disponible para personas en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas, con la condición de que el préstamo quede cancelado antes de los 85 años del titular.

Una simulación para un crédito de $40.000.000 permite dimensionar mejor el nivel de ingresos necesario. Con ese monto, el solicitante podría financiar una vivienda de aproximadamente $54.000.000 , lo que implica cubrir cerca del 74% del valor de la propiedad . El plazo tomado como referencia es de 25 años , bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales. Como la UVA informada por el Banco Central para el 28 de abril de 2026 es de $1.908,11 , el crédito equivale a unas 20.963 UVA , mientras que la propiedad se ubica cerca de 28.299 UVA .

La cuota inicial estimada, en este caso, sería de 135,52 UVA , es decir, alrededor de $258.584 al valor actual de la unidad. Para que esa cuota sea aprobada, el ingreso familiar neto debería ubicarse cerca de $1.034.336 , entre titulares y codeudores. A su vez, el titular o los titulares del préstamo deberían reunir al menos la mitad de esa capacidad de pago, por lo que el ingreso mínimo propio rondaría los $517.168 . Este punto es clave: el banco permite sumar ingresos, pero no delegar toda la capacidad crediticia en familiares que acompañen la operación.

Tasa, UVA y el punto sensible de la cuota

Para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y compran una vivienda única de ocupación permanente, la tasa vigente de referencia es del 6% TNA. En el resto de los casos, el banco contempla esquemas con tasa más alta, que pueden llegar al 12% TNA, según el destino del préstamo y las condiciones del solicitante. El propio simulador del BNA aclara que la tasa del 6% aplica para vivienda única y permanente cuando los titulares perciben sus haberes a través de la entidad.

El crédito está nominado en UVA, una unidad que se actualiza por CER y acompaña la evolución de la inflación. Eso significa que la deuda y la cuota se expresan en UVA, aunque se paguen en pesos. En la práctica, la cuota inicial puede resultar más baja que la de un crédito tradicional, pero el valor en pesos cambia con el tiempo. Si la inflación sube, la UVA también aumenta y la cuota mensual se ajusta. Por eso, antes de iniciar una solicitud, no alcanza con mirar la primera cuota: también hay que evaluar la estabilidad de los ingresos y la capacidad de absorber futuros incrementos.

Requisitos para acceder al crédito

El Banco Nación permite sumar hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que deben ser familiares directos, como padres, hijos o hermanos. En esos casos, la afectación de ingresos de los titulares debe representar al menos el 50% del total de la cuota. También se exige documentación respaldatoria: DNI del solicitante y de los codeudores, recibos de sueldo para empleados en relación de dependencia, comprobantes de ingresos y, para autónomos o monotributistas, constancias impositivas y certificaciones contables.

La línea contempla cuotas mensuales bajo sistema francés y admite cancelación anticipada total o parcial. Sin embargo, esa cancelación puede tener una comisión del 4% sobre el monto a cancelar, salvo que haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original del crédito o 180 días corridos desde el otorgamiento, de ambos el mayor.

En cuanto al tope por CVS, el Banco Nación informa que esa cobertura puede incorporarse en ciertos casos mediante una prima, aunque no aplica automáticamente a todos los esquemas. Por eso, cuando el crédito se toma sin ese resguardo, la cuota queda directamente atada a la evolución de la UVA, sin límite salarial.