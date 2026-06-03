Mendoza tendrá un miércoles gris, fresco y con lluvias en parte de la provincia

Una jornada mayormente nublada y fresca se espera para Mendoza este miércoles, con una máxima de 16° y precipitaciones pronosticadas para el sudeste provincial, de acuerdo al SMN.

Mendoza tendrá este miércoles una jornada bien otoñal, con mucha nubosidad desde la mañana y un descenso de la temperatura que se hará sentir en distintos puntos de la provincia. El dato principal del día pasará por el cielo cubierto y por la presencia de precipitaciones en el sudeste provincial.

El tiempo en Mendoza: pronóstico y temperaturas El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelanta que la mínima será de 7° y la máxima llegará a 16°, en un contexto de ambiente fresco durante buena parte del día y con vientos de dirección variable. En la cordillera, además, se espera cielo parcialmente nublado en los sectores centro y norte, mientras que en el sur cordillerano habrá precipitaciones.

Las nubes seguirán presentes en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ El sudeste de Mendoza tendrá precipitaciones este miércoles, mientras la tarde apenas llegará a 16°. Santiago Tagua/MDZ