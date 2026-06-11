Mendoza vuelve a demostrar su poderío: cuatro equipos están entre los ocho mejores del país

La tercera jornada del Campeonato Argentino Juvenil Femenino que se disputa en Gualeguaychú dejó una noticia que llena de orgullo a los clubes, entrenadores, dirigentes y familias que sostienen día a día este deporte: los cuatro representantes mendocinos se clasificaron a la Copa de Oro y ya están entre los ocho mejores equipos del país.

La estadística habla por sí sola. De los ocho equipos que siguen en carrera por el título nacional, cuatro son mendocinos. La mitad del cuadro final tiene acento menduco.

Detrás de ese dato hay años de trabajo, horas de entrenamiento, viajes interminables y el esfuerzo silencioso de familias que organizan rifas, venden números y realizan ferias para que sus hijas puedan representar a la provincia en los torneos más importantes del país.

El primero en asegurar su clasificación fue Godoy Cruz.

El Tomba tuvo que trabajar más de la cuenta ante Sindicato Empleados de Comercio de San Juan. Comenzó perdiendo 1 a 0, pero reaccionó con personalidad, dio vuelta el encuentro y terminó imponiéndose por un contundente 4 a 1.

La victoria le permitió quedarse con el primer puesto de su zona y ratificar su buen momento en el campeonato.

Giol resistió y sigue en carrera

Maipú Giol afrontó una verdadera batalla deportiva frente a Huracán.

Las dirigidas por Gabriela Avezou empataron 3 a 3 en un partido de alta intensidad y mucho desgaste físico. El punto terminó siendo oro puro, ya que les permitió avanzar a la siguiente instancia.

Las maipucinas sufrieron, lucharon y terminaron celebrando una clasificación muy valiosa.

Argentino Juvenil hockey patin (1) Murialdo está entre los ocho mejores del país. Angel Garra / Garra Sports

Murialdo estuvo a segundos del primer puesto

Las Canarias tenían el liderazgo del grupo prácticamente asegurado. Empataban frente a Vélez y estaban clasificando como primeras, pero cuando faltaban apenas 30 segundos para el cierre llegó el gol del conjunto bonaerense.

La derrota por 1 a 0 las dejó en el segundo lugar de la zona.

El golpe fue duro por cómo se produjo, aunque no alcanza para empañar una gran fase de grupos que las depositó entre las mejores del certamen.

IMPSA también dijo presente

El último mendocino en salir a la pista fue IMPSA.

Las Metaleras protagonizaron un encuentro vibrante frente al dueño de casa, Independiente de Gualeguaychú. En un escenario cargado de presión y con todo el público local empujando, las mendocinas lograron rescatar un empate que les permitió avanzar como segundas de su grupo.

Objetivo cumplido para otro de los equipos que llegó a Entre Ríos con aspiraciones de protagonismo.

Argentino Juvenil hockey patin (2) IMPSA siempre está.

Se vienen los cuartos de final

La competencia entra ahora en su etapa más apasionante.

Los cruces de cuartos de final tendrán un duelo asegurado entre equipos mendocinos, ya que Godoy Cruz y Maipú Giol se enfrentarán por un lugar en semifinales.

Por su parte, Murialdo tendrá una exigente prueba frente a Concepción Patín Club de San Juan, uno de los rivales históricos de la disciplina.

IMPSA tampoco la tendrá sencilla y deberá medirse con Bancaria de San Juan en otro cruce de alto voltaje.

El sueño nacional sigue intacto para Mendoza.

Cuatro equipos viajaron hasta Gualeguaychú y los cuatro lograron meterse entre los mejores ocho del país. El balance ya es altamente positivo, pero nadie quiere conformarse.

Ahora llega el momento donde nacen las campeonas.