Así es "Huellas saludables", el nuevo patio de un colegio mendocino para aprender jugando y sin pantallas

El pasado viernes 8 de mayo, el colegio Santo Tomás de Aquino de Mendoza inauguró "Huellas saludables", un patio pedagógico pensado exclusivamente para los alumnos del nivel inicial. El espacio está destinado a los 58 chicos del jardín de infantes y fue diseñado con un fuerte sentido educativo que va mucho más allá de la recreación tradicional. La propuesta transforma el patio escolar en un verdadero ecosistema de aprendizaje para los más pequeños.

El proyecto surgió de una reflexión compartida entre docentes, directivos y la representación legal del colegio . Hugo Moreira, apoderado legal de la institución, explicó a MDZ que la idea central fue "buscar lo pedagógico desde otro punto de vista, libre de las pantallas", contó. Según describió, vieron la necesidad de que los chicos pudieran salir del aula, socializar y vivir experiencias que hoy muchas veces no ocurren ni en casa.

La iniciativa también se enmarca en un cambio institucional más profundo: desde 2021, el colegio adoptó la orientación humanista, dejando atrás el perfil comercial que tenía desde el 91. "Los frailes ya venían pensando en que los chicos tenían que tener ese espíritu crítico, que tenían que ser reflexivos, que tenían que ser partícipes activos dentro de una sociedad", señaló Moreira.

Con una rampa repleta de señales de tránsito: así es la entrada al nuevo patio del jardín del Santo Tomás de Aquino en Mendoza.

El patio está organizado en cuatro grandes zonas, cada una vinculada a uno de los talleres institucionales del colegio : lógico matemático, ambiental, literario y artístico. El acceso al espacio se hace a través de una rampa señalizada con normas de tránsito reales, bordeada por un cantero con flores y plantas. Esa rampa no es solo un elemento arquitectónico: tiene un sentido pedagógico propio.

"Tiene normas de tránsito para ir enseñándoles a los chicos que hay normas en la vida y que hay que cumplirlas", explicó Moreira. Según contó, la reacción de los nenes ante esas señales lo sorprendió gratamente: los chicos bajan por la rampa respetando los carteles de "pare" y "cuidado" de forma completamente natural, sin que nadie se los indique.

Una vez adentro, los alumnos se encuentran con una pared pintada que reproduce las montañas mendocinas, con los picos más importantes resaltados, figuras geométricas y triángulos que van desde la parte baja hasta la cima. También hay un sector de juegos con tobogán y un tateti de pie para jugar de forma diferente a la tradicional.

Huerta, anfiteatro y espiritualidad

Nuevo patio del colegio Santo Tomás de Aquino (5) Un espacio con huerta, circuito vial y zona de reflexión: el colegio Santo Tomás inauguró el patio pedagógico más innovador del nivel inicial mendocino. Ciudad de Mendoza

Uno de los espacios más llamativos del patio es la huerta, que combina cultivo vertical y en piso con sistema de riego por goteo. La idea es que los nenes puedan trabajar con las manos y seguir el proceso de crecimiento de las plantas de principio a fin. "Hay cosas que los padres hoy por hoy no les transmiten, como plantar una plantita o ver cómo sigue todo un proceso", indicó Moreira, quien planteó que el patio viene a cubrir esa experiencia que los chicos no están teniendo en otros ámbitos.

El patio también cuenta con un anfiteatro pensado para que los nenes puedan expresarse, debatir y escuchar a sus compañeros. Según explicó Moreira, la intención es que los chicos puedan decir "yo pienso esto, yo pienso lo otro" y empezar a construir criterio propio desde muy chicos. Hay además un sector de reflexión y lectura, con espacio para cuentos y libros al aire libre, y otro de espiritualidad con bancos para las primeras oraciones, en línea con el perfil católico de la institución.

La recepción de los chicos y las familias

Nuevo patio del colegio Santo Tomás de Aquino (3) El Santo Tomás de Aquino inauguró un patio de jardín que reemplaza las pantallas y las sillas por plantas, murales y debate entre los más pequeños. Ciudad de Mendoza

Desde el colegio contaron que las familias ya conocían el proyecto desde el año pasado, cuando arrancó la obra. Las docentes también lo recibieron con entusiasmo, en parte porque fueron parte del proceso de diseño y no se encontraron con algo ya definido. La receptividad fue buena en todos los sectores de la comunidad educativa.

En cuanto a los alumnos, Moreira fue contundente: desde que empezaron a usar el espacio, los chicos lo incorporaron como propio de forma inmediata. Por ahora el patio está destinado a las salas de 4 y 5 años, aunque la idea es sumar la sala de 3 a partir del año que viene, junto con primero y segundo grado de primaria.