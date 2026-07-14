Bienestar digital en la escuela: por qué los límites saludables también educan

Un colegio privado de Mendoza se sumó a la regulación del uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. Si bien en los últimos tiempos el debate en distintas partes del mundo puso el foco en la necesidad o no de prohibir el uso de la tecnología en las aulas, no ha habido un consenso que haya llevado a tomar medidas de manera uniforme.

En ese contexto, en el territorio provincial ha comenzado a plantearse cómo hacer que convivan la enseñanza y la tecnología. Así, el Colegio Rainbow decidió poner en marcha en el nivel secundario un proyecto denominado "Encendé tu mente, apagá tu celular". Según detallaron desde la institución, la iniciativa busca "ordenar el uso del dispositivo dentro de la vida escolar sin caer en una lógica meramente prohibitiva" con el objetivo de "fortalecer la atención, la convivencia, la autorregulación y la conexión real con la vida escolar".

La premisa del proyecto es que el celular puede ser una herramienta de gran utilidad, siempre y cuando se utilice de manera criteriosa y equilibrada. En ese sentido, desde el colegio remarcan que su uso constante y desregulado puede ser contraproducente ya que interfiere en la atención, escucha y participación de los alumnos. "Educar hoy también implica enseñar a convivir con la tecnología con criterio, equilibrio y propósito”, plantea Lourdes Zarco, Directora General pedagógica de la institución.

Así, el modelo educativo que plantea el Colegio Rainbow apunta a ayudar a su alumnado a optimizar el uso de la tecnología para que se transforme en un verdadero recurso de apoyo para el desarrollo de la vida cotidiana. En línea para alcanzar ese objetivo, la escuela propone acuerdos que clarifican cuándo, cómo y para qué se puede utilizar el celular, además de especificar que su uso queda reservado para situaciones pedagógicas concretas y con mediación de un docente.

Los parámetros que adopta el establecimiento no son antojadizos. Según la Unesco, la tecnología debe aplicarse en la educación siempre que aporte algo al aprendizaje, sin que esto reemplace la interacción con el docente. "No alcanza con poner límites; debemos enseñar a usar la tecnología con responsabilidad y sentido", remarca Zarco.

Para ello, la institución dispone una serie de medidas que llevan a la puesta en práctica del proyecto: desde la implementación de rutinas de guardados, creación de espacios de pausa digital, hasta propuestas de reconexión como juegos de mesa, rincones de encuentro y espacios de reflexión. "La idea es que los estudiantes no solo reciban una norma, sino que puedan construir, ser parte y así experimentar los beneficios de estar más presentes en clase, en el recreo y en el vínculo con sus pares", explican desde el Colegio Rainbow.

La propuesta incluye la creación de espacios de reconexión. Colegio Rainbow

El rol que tendrán las familias

Si bien es primordial lo que sucede dentro del establecimiento, la propuesta también apunta generar conductas que se extiendan más allá de lo que pase en horario escolar. En ese sentido se apunta a un concepto clave: la ciudadanía digital. Pese a las restricciones que implementan distintas escuelas, muchos alumnos siguen utilizando de manera desmedida los celulares. "Esto demuestra que la norma por sí sola no alcanza", dicen desde el Colegio Rainbow.

Para que la iniciativa sea realmente efectiva, desde la institución hacen hincapié en el rol de las familias. Así, el proyecto contempla charlas, aporta materiales y crea canales de escucha para que tanto los alumnos como sus familias puedan construir criterios que sean compartidos entre la escuela y cada uno de los hogares. "En tiempos de hiperconexión, poner límites saludables no es ir contra la época: es educar para vivirla mejor, es co-crear hábitos desde un anclaje seguro, de confianza y cercanía; es estar atentos y prevenir situaciones trabajando la seguridad digital, los riesgos de la exposición en redes, el compromiso con el sentir del otro", remarcan desde el Colegio.

El Colegio Rainbow presentó "Encendé tu mente, apagá tu celular"