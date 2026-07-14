El irónico comunicado de la Embajada Británica antes de Argentina-Inglaterra: "El horno no está para bollos"

El memo difundido por la embajada autoriza los memes “con tacto” y pide felicitar a Argentina en caso de que se imponga en la semifinal.

La Embajada Británica en Buenos Aires se sumó a la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra con una publicación en tono humorístico. La cuenta difundió la imagen de un supuesto memo interno dirigido al community manager, con indicaciones sobre como "comunicar el resultado del partido".

Junto a la foto, escribió: “Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”.

El comunicado de la Embajada Británica El documento plantea tres escenarios para las redes sociales de la representación diplomática. El primero señala que, ante un triunfo de Inglaterra, la celebración deberá hacerse “de forma elegante y punto”.

El comunicado de la Embajada Británica en la previa del encuentro. Instagram/@ukinargentina La segunda instrucción establece que, si gana Argentina, la cuenta deberá felicitar al vencedor, desearle éxitos en la final y evitar denuncias sobre “conspiraciones inexistentes”. El mensaje apela así a la ironía para abordar la expectativa que genera el cruce entre ambas selecciones.